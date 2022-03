Ex vippona rompe il silenzio e lancia frecciatine velenose: “Sono stata il personaggio più vero“

Il Grande Fratello Vip è finito, ma gli scoop continuano. In questi lunghi sei mesi sono nati amori, amicizie, ma anche discordie e ostilità.

Usciti dalla Casa più spiata d’Italia, i vipponi hanno avuto l’opportunità di vedere le clip registrate nel periodo precedente e molti di loro hanno scoperto dei retroscena inaspettati.

Un’ex gieffina, nel silenzio fino a poche ore fa, finalmente dice quello che pensa. “Sono stata il personaggio più vero” ammette l’ex vippona, ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Katia Ricciarelli rompe il silenzio e lancia frecciatine: “Sono stata il personaggio più vero“

Katia Ricciarelli, soprano famosissima, ha partecipato a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La dama, durante il suo percorso, è stata accusata di razzismo, falsità e omofobia.

Sicuramente il personaggio più discusso di questa edizione, Katia è ospite a Super Guida Tv per parlare della sua avventura all’interno del reality show.

La Ricciarelli, nonostante abbia visto tutto quello che è accaduto nel mondo del web durante la sua partecipazione al GF Vip, è comunque contenta del suo percorso e ammette che lo rifarebbe volentieri.

“Non mi sono pentita di aver fatto il GF, perché l’ho scelto io, così come rifarei tutto quello che ho fatto nella Casa. Non pensavo di stare per molto tempo nella Casa. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno“: dice contenta l’ex vippona che attaccò Alex Belli in modo indomabile.

“Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte, però, quando gli altri non ti rispettano, ti viene voglia di rispondere” ammette Katia e continua: “Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri, ho chiesto scusa. Purtroppo non per tutti è così“.

Ecco la prima delle frecciatine dell’ex vippona …

Katia ammette di non rimproverarsi nulla e aggiunge giustificandosi: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tralasciando il periodo del matrimonio, ho sempre vissuto da sola. Sembra che io abbia un carattere duro, ma non è così“.

L’ex gieffina rompe il silenzio e rivela di non avere problemi nel ricevere critiche, perché lei non le percepisce.

“Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì” si auto proclama Katia lanciando un’altra frecciatina.

Katia ha sempre avuto un’amica costante nei sei mesi dentro la Casa e si tratta di Soleil Sorge.

“Lei era molto legata a me e io a lei. Soleil era come ero io alla sua età. Nella Casa siamo state molto vicine per tutto questo tempo. Io i giovani li adoro e mi piace che capiscano che è anche bello stare accanto a persone più grandi da cui possono imparare” confessa la soprano con una terza frecciatina.

Mentre la Sorge spiega cosa è accaduto con Manila Nazzaro uscita dal GF Vip, la Ricciarelli rivela di voler continuare a lavorare in televisione.

Le piacerebbe tanto fare la giudice in un talent show.

“Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica” confessa l’ex vippona e conclude: “Amo il mio mondo, ma faccio delle belle visite al pop e mi mantiene giovane“.

Katia Ricciarelli rompe il silenzio e fa un’intervista con il botto. Si mantiene sul vago, ma varie frecciatine scoccano dal suo arco.

L’ex vippona aveva qualche sassolino nella scarpa e non vedeva l’ora di rivelare il suo pensiero