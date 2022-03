Paura all’Isola dei Famosi 2022 per i naufraghi: “Situazione brutta”

Isola dei Famosi 2022, paura per i naufraghi in Honduras a causa del maltempo: la situazione brutta ha costretto la produzione ad intervenire. Ecco cos’è successo.

Dopo una sola settimana dall’inizio dell’avventura in Honduras, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 devono fare i conti con una “situazione brutta” che ha costretto la produzione ad intervenire per mettere in guardia i naufraghi che non si aspettavano di dover fare immediatamente con uno dei disagi maggiori per i concorrenti dell’Isola.

Cos’è successo in Honduras a poche ore dalla nuova puntata con Ilary Blasi? Qual è il motivo che ha spinto la produzione del reality show ad intervenire per mettere in salvo i concorrenti? Andiamo a scoprire tutto.

Isola dei Famosi 2022: maltempo in Honduras, ecco cos’è successo ai concorrenti

Il maltempo ha messo immediatamente alla prova i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 che, dopo pochi giorni di sole e di bel tempo, hanno dovuto fare i conti con le piogge e un tempo non adatto alla vita da naufraghi. A raccontare tutto è stato Alvin. L’inviato del reality show condotto da Ilary Blasi che, alla vigilia della nuova avventura professionale ha rotto il silenzio su Francesco Totti svelando tutta la verità sul gossip che l’ha travolta nelle ultime settimane, attraverso il suo profilo social, ha raccontato i dettagli della situazione in Honduras creata dal maltempo.

Alvin ha raccontato che la pioggia ha creato una situazione brutta sulle isola che ospitano i naufraghi che sono stati messi in salvo e stanno tutti bene. Nonostante il maltempo, la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda comunque? Ilary Blasi che, nello scorso appuntamento è stata messa in guardia da Nicola Savino, riuscirò a condurre la nuova puntata del reality show?

Non è la prima volta che il maltempo colpisce l’Isola dei Famosi. Nelle precedenti edizioni del reality, in altre occasioni, i naufraghi hanno dovuto fare i conti con il maltempo dormendo anche sotto la pioggia. Per il momento, l’appuntamento con la nuova puntata è confermato. Nel corso della puntata in onda domani sera, Ilary Blasi svelerà quale coppia sarà eliminata. Al televoto ci sono quella di Antonio Zequila e Floriana Secondi e quella di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro.

In attesa di scoprire quale coppia perderà la sfida al televoto, pare che in Honduras, nelle prossime puntate, sbarcherà un nuovo concorrente. Secondo un’indiscrezione riportata da Riccardo Signoretti, come svela Biccy, in Honduras potrebbe sbarcare presto Marco Senise, ex volto di Forum.