La pupa e il secchione show 2022: spunta il vero motivo dell’addio di Flavia Vento

Nei giorni scorsi Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha fatto vedere in anteprima una clip del clamoroso ritiro di Flavia Vento da La Pupa e il Secchione Show

Ha del clamoroso l’uscita di Flavia Vento dalla Pupa e il Secchione Show. L’ex soubrette ha abbandonato un reality (o simili) per l’ennesima volta, anche in questa occasione a tempo di record. Un addio che ha fatto discutere, e che la conduttrice Barbara d’Urso ha cercato in ogni modo di evitare provando a trovare una mediazione. Purtroppo niente da fare, la Vento ha deciso di andare via “per un episodio molto grave”.

Mediaset ha messo in circolo un video in cui la “Pupa” ha parlato in modo indispettetito andando in giro nella villa del programma. Minacce di arrabbiarsi e di andar via. Insomma un po’ la solita storia, con l’ennesima fuga per motivi imprecisati e le solite storie sul “sentirsi male”. Una volta appurato l’addio, la d’Urso ha cercato di capire con la Vento i veri motivi.

Flavia Vento e il clamoroso addio: spunta la prima verità

Collegatasi da casa, Flavia non ha voluto commentare il suo addio, e intanto si è beccata i commenti dei giurati che l’hanno criticata molto. “Sarebbe l’unico argomento interessante per cui può intervenire”. A forza di sollecitazioni, la Vento ha spiegato che ci sono state “cose gravi” che sarebbero accadute nella villa, ma senza fornire altri dettagli. Nemmeno a Soleil o Antonella.

Alla fine, dopo un litigio con la Elia, la Vento ha spiegato che il suo addio è legato a cose private. “Barbara, sai benissimo come sto e che non avrei mai parlato di queste cose. Sono situazioni private, non voglio parlare in tv di questa situazione. E’ una cosa molto grave, ma per adesso non ne parlo”. Cosa sia successo non è dato saperlo… almeno per ora, aspettando la prossima intervista.

