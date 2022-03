Mistero a Uomini e Donne, Tinì Cansino scomparsa: ecco che fine ha fatto

A Uomini e Donne il pubblico della rete ha notato l’assenza di Tinì Cansino ed è nato subito il mistero: che fine ha fatto l’opinionista silenziosa di Maria De Filippi?

Uomini e Donne da ormai numerosi anni vanta ben tre opinionisti: l’irriverente Tina Cipollari, che dice sempre tutto ciò che pensa senza peli sulla lingua, il sincero Gianni Sperti e la silenziosa Tinì Cansino che di rado interviene nelle dinamiche che si vengono a creare tra i protagonisti del programma.

Da qualche tempo a questa parte però la silenziosa opinionista non si è più vista negli studi Elios di Roma e nessuno si è mai sbilanciato in merito alla sua presenza o assenza all’interno del programma, facendo nascere il sospetto che abbia abbandonato il format ma quale sarà mai la verità?

Tinì Cansino ha abbandonato Uomini e Donne o fa ancora parte del dating show di Maria De Filippi?

Tinì Cansino scomparsa a Uomini e Donne: che fine ha fatto l’opinionista?

Tinì Cansino ormai non prende parte a Uomini e Donne, che oggi ha trasmesso una cocente delusione per la dama del Trono Over, da diverso tempo ormai, più di un mese, e il pubblico della rete si è subito chiesto se questo fosse un addio definitivo oppure se preso la rivedremo ripopolare gli studi Elios di Roma.

Almeno per il momento non c’è una risposta definitiva a questa domanda, ma gli attenti sostenitori della trasmissione dubitano si tratti di un addio definitivo in quanto sul magazine di Uomini e Donne lei cura ancora la sua rubrica dedicata all’oroscopo, di cui è esperta come ha avuto modo di poter dimostrare durante il corso della sua permanenza nella trasmissione, segno per cui il rapporto con la conduttrice non è del tutto spezzato ma ancora in corso quini non si esclude un suo ritorno in studio.

Tinì Cansino a Uomini e Donne ritornerà o meno? Per rispondere a questa domanda non ci resta che attenere il corso della messa in onda, ma i rapporti non sembrerebbero essersi interrotti con la produzione del programma di Maria De Filippi su canale 5, considerata la collaborazione editoriale.