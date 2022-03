La verità dopo il GF Vip: Alfonso Signorini spiazza tutti

Alfonso Signorini ha preso una pausa dal piccolo schermo dopo la conclusione della più lunga edizione del Grande Fratello Vip. Sei mesi di trasmissione in diretta 24 ore su 24 con doppio appuntamento serale a settimana.

Il conduttore ha portato a casa successi continui dal primo giorno di questa sesta edizione. C’è però una persona dello spettacolo che continua a lanciare frecciatine proprio ad Alfonso.

Signorini decide di dire tutta la verità in merito e le sue parole spiazzano proprio tutti. Scopriamo cosa ha rivelato dopo il GF Vip

La verità su Ilary Blasi dopo il GF Vip: Alfonso Signorini spiazza tutti

Ilary Blasi e Alfonso Signorini si occupano dello stesso ramo dello spettacolo: la conduzione. L’ex Letterina di Passaparola viene invitata come ospite durante la finale del Grande Fratello Vip.

Ricordiamoci che Ilary conduceva il reality show prima dell’avvento di Signorini come conduttore. Anzi, lui era proprio il suo opinionista.

Da qualche anno, Alfonso si occupa del GF Vip e dobbiamo ammettere che sta portando a casa degli ascolti da urlo, al contrario della Blasi che l’anno scorso, con L’Isola dei Famosi, è stata fallimentare.

Mentre adesso Ilary si lascia andare ad un duro sfogo contro una naufraga, durante la finale del Grande Fratello Vip ha lanciato una stoccata al presentatore.

Gli disse di allontanarsi della tv, perché dopo sei mesi di reality aveva stancato tutti.

Inoltre, la presentatrice durante la prima diretta dell’Isola dei Famosi lanciò un’altra frecciatina a Signorini dicendo che il passaggio da opinionista a conduttore avviene in un attimo.

Il mondo del web non ha potuto evitare di commentare queste parole al veleno e tutti sono impazziti.

Alfonso, dopo il GF Vip, si trova in vacanza, ma sta già pensando al prossimo cast per la Casa più spiata d’Italia.

Proprio per il suo magazine Chi, il presentatore commenta cosa sta accadendo con la collega. Rivela tutta la verità e spiazza tutti.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia e cattiveria” introduce l’argomento Signorini e continua: “Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo“.

Il conduttore poi commenta quanto ha detto Ilary all’Isola dei Famosi nei suoi confronti: “L’ho trovata pertinente. Se una persone ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante, l’attore. Insomma, può fare quello che vuole“.

Alfonso Signorini sgancia una vera e propria bomba, ma racconta anche cosa è avvenuto con la conduttrice quando il web è impazzito.

“Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti” racconta e conclude: “Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto al riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate“.

Noi di Twitter potremmo scannarci su tutto e tutti ma concorderemo sempre su una disequazione fondamentale #ISOLA PIC.TWITTER.COM/BLAS4CPR0K — Vincenzo 🐍 (@pyridoxal_vinc) MARCH 24, 2022

Dopo tutto questo parlare, il diretto interessato rivela tutta la verità. Alfonso Signorini spiazza tutti in merito a Ilary Blasi. I due sono colleghi e anche amici. Non so, però, se siano veramente sinceri, ma questo è un mio pensiero. Anche il web si trova tutt’ora diviso su questa situazione