E’ stata una delle Miss Italia più amate: ecco com’è e cosa fa oggi

La bellezza è solo uno dei tratti che contraddistingue Miss Italia, perché la protagonista di cui parleremo oggi, è davvero una Donna di successo. Essere un personaggio del mondo della televisione è senza dubbio uno degli obiettivi, ma c’è anche chi vuole lasciare un segno indelebile.

Perché la notorietà è un trampolino di lancio che alcuni format come Miss Italia permette di ottenere. Il concorso targato Patrizia Mirigliani, della celebre famiglia, è uno dei più amati e apprezzati dal panorama televisivo italiano. Passano gli anni, e di alcune vincitrici se ne sente parlare a bizzeffe, per film e conduzioni, ma c’è anche chi ha deciso di intraprendere una carriera completamente differente, e oggi è una persona affermata.

E’ importante parlare di una Miss Italia del suo livello, per sfatare ancora alcuni miti che perseverano nella società di oggi. Nella maggior parte dei casi si pensa che essendo la più bella d’Italia, di conseguenza si è una persona poco attenta a tematiche inerenti il nostro mondo, ma la realtà è lontana dallo stereotipo di bella e poco intelligente.

Parlare di esempi come quello di oggi è necessario, per dare un po’ una svolta ad una visione completamente anacronista e poco veritiera di questa categoria.

Così, passano gli anni, ma la carriera in ascesa di questa vincitrice è un vero successo. Sia per quanto concerne l’ambito concorso, e anche per dare valore a Donne che sono attive nella società odierna.

Miss Italia: dalla vittoria al successo lavorativo

Ovviamente, il noto concorso di bellezza, ha fatto la storia. Di vincitrici ne abbiamo viste tante, ognuna con un percorso differente. Come si può dimenticare Anna Valle e i suoi ultimi successi? Proprio perché la vittoria di Miss Italia è solo una parte della strada intrapresa da queste concorrenti. A tal proposito, ricordiamo la vincitrice del lontano ’89, la quale è indimenticabile, sia per il fascino, che per la carriera vissuta.

Torniamo indietro nel tempo, è il 1989 e il suo nome è Eleonora Benfatto. Vince il concorso a soli 16 anni, praticamente era solo una ragazzina con tanti sogni nel cassetto, molti dei quali possiamo confermare che sono stati realizzati con grande successo.

Infatti, è chiaro che in piena adolescenza è naturale pensare che ci si possa in parte perdere per via dell’improvvisa fama. Invece, lei continua a vivere la vita parallela di studentessa, si diploma, e di modella.

Dopo di ciò, diventa una valletta storica per il format di Gerry Scotti, Il gioco dei 9, per poi partecipare a format come Miss Italia nel mondo, al fianco di Carlo Conti, ma c’è ancora tanta da realizzare.

Così, è nel 2011 che avviene l’ascesa. Partecipa come direttrice di Italian Health Policy Brief, un programma di comunicazione politica e sanitaria, per poi approdare sul fronte internazionale.

Ed è poi nel 2014 che diviene coordinatrice provinciale per Forza Italia. Poi ancora la vediamo nelle vesti di segretaria del senatore Adriano Galliani e delle senatrici Roberta Toffanin e Maria Alessandra Gallone .

Insomma, si tratta di una Donna che ha voluto prendere il mano la propria vita, ed esplorare molti più ambiti di quelli che ci si potrebbe immaginare per la vincitrice del concorso di bellezza. Questo per dimostrare come la bellezza è solo una caratteristica, perché poi entrano in gioco i valori e la voglia di intraprendere una carriera di successo.

Non è l’unica che ha deciso di scegliere una strada differente, c’è stata un’ex Miss Italia che è diventata un’influencer di successo, specialmente per il pubblico più giovane. Di conseguenza, possiamo affermare che le Donne possono tutto ciò che desiderano.

Prendere in mano la propria vita per crescere in nuovi ambiti, è un successo personale importante. Proprio per questo non potevamo non raccontare la storia di questa Reginetta che ha raggiunto grandi traguardi.