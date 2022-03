Amici 21, Maria De Filippi perde la sua stella: chi arriva al suo posto

Amici 21 anticipazioni registrazione puntata 2 aprile: Maria De Filippi perde la sua stella, ma al suo posto arriva proprio Lei!

Colpo di scena nella nuova registrazione di Amici 21 che tornerà in onda sabato 2 aprile, in prima serata su canale 5, proprio con la puntata registrata oggi. Maria De Filippi è tornata in studio insieme ai professori che guidano le tre squadre ovvero Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Immancabili, naturalmente, anche gli allievi e i giudici.

Nel corso della registrazione della puntata di Amici 21 del 2 aprile, tuttavia, Maria De Filippi ha dovuto rinunciare ad una presenza fissa e importante del talent show. Tuttavia, la conduttrice è riuscita a portare nel talent show una valida sostituta a cui è molto legata.

Amici 21 anticipazioni registrazione puntata 2 aprile: Maria De Filippi cala l’asso

Piccolo problema per Maria De Filippi nella registrazione della puntata del 2 aprile di Amici 21 a causa di un’assenza in giuria che è formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Purtroppo, uno dei tre giudici, non sarà presente nella puntata di sabato 2 aprile. Al suo posto, però, ci sarà una grande amica di Maria De Filippi, ma anche una grande appassionata di Amici.

Il grande assente della nuova puntata del serale di Amici sarà Stash. Il cantante, come ha annunciato lui stesso su Instagram, è positivo al covid. Per sostituire Stash in giuria, Maria De Filippi ha deciso di chiamare in trasmissione una sua grande amica che si accomoderà tra Stefano De Martino che è stato pizzicato in compagnia di una delle donne più importanti della sua vita ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Il terzo giudice di Amici 21 nel corso della puntata del 2 aprile, dunque, sarà eccezionalmente Sabrina Ferilli. L’attrice che è una delle migliori amiche di Maria De Filippi, in passato, è stata più volte giudice del serale e sabato sera tornerà a giudicare le esibizioni non solo degli allievi che si sfideranno per evitare l’eliminazione e continuare a coltivare il sogno di arrivare in finale che dei professori, sempre più protagonisti dei guanti di sfida, in particolare, le sfide tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Sempre più bella, esattamente come lo era agli esordi, Sabrina Ferilli giudicherà con schiettezza come ha sempre fatta. Per scoprire, tuttavia, se sarà anche la protagonista di simpatici siparietti con Maria De Filippi, non ci resta che aspettare sabato sera.