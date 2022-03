Amici 21 anticipazioni: doppia eliminazione e un super ospite

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 2 aprile: doppia eliminazione tra gli allievi e un super ospite, ma anche polemiche.

Una registrazione ricca di colpi di scena ed emozioni quella della puntata di Amici 21 che andrà in onda sabato 2 aprile. Maria De Filippi ha condotto una serata ricca di sfide per gli allievi, di ospiti, ma anche di tanti colpi di scena. Come sempre, i grandi protagonisti della registrazione sono stati gli allievi delle tre squadre. Anche nella nuova registrazione c’è stata una doppia eliminazione al termine di tre sfide ricche di musica e di emozioni.

Nel corso della registrazione di oggi non sono mancati gli ospiti, le sorprese e le frecciatine tra insegnanti, pronti a punzecchiarsi per difendere i propri allievi, ma chi è stato eliminato stasera? A lasciare la scuola sono stati due cantanti, due ballerini o un cantante e un ballerino? Andiamo a scoprire tutto.

Amici 21 anticipazioni registrazione puntata 2 aprile: doppio addio e Nunzio grande protagonista

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Amici 21 della puntata che sarà trasmessa sabato 2 aprile in prima serata su canale 5 pubblicate dalla pagina Twitter Amici News, le sfide sono state tre. La prima ha visto scontrarsi gli allievi della squadra Cuccarini-Todaro e quelli della coppia Peparini-Pettinelli. A vincere è stata la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. A rischio eliminazione sono finiti Albe, John Erik e Crytical e l’allievo eliminato è stato John Crytical.

La seconda sfida ha visto protagonisti gli allievi di Todaro e Cuccarini e quelli di Zerbi e Celentano. A vincere è stata la squadra della Celentano e di Zerbi e al ballottaggio è finito Nunzio che è stato il grande protagonista della serata. Come svelano le anticipazioni della pagina Amici News, infatti, il pubblico ha acclamato il ballerino mentre Maria De Filippi ha mandato in onda i tutorial di Nunzio.

Nella terza ed ultima sfida, Zerbi e Celentano hanno sfidato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e a trionfare sono stati quest’ultimi. Al ballottaggio è finito Leonardo. Chi sarà il secondo eliminato tra Nunzio e Leonardo? Il pubblico lo scoprirà solo al termine della puntata trasmessa da canale 5 sabato 2 aprile.

Super ospite della serata sarà Fabrizio Moro che, nel corso di una puntata di Domenica In, ha ricevuto un invito in diretta da Mara Venier. La registrazione della puntata ha avuto una novità anche in giuria. Accanto a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia non c’è stato Stash. Al suo posto, Maria De Filippi ha chiamato una grande amica. L’appuntamento, dunque, è per sabato 2 aprile.