Ilary Blasi non si trattiene, la delusione è troppa: amaro sfogo all’Isola

Ilary Blasi non è riuscita a trattenersi all’Isola dei Famosi. Il suo sfogo non poteva non arrivare dopo la decisione inaspettata da parte della sua concorrente in diretta su canale 5.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, che l’apprezzano non solo per la sua professionalità ma anche per la sua schiettezza e sincerità. La conduttrice dell’Isola dei Famosi non si è mai trattenuta, dicendo sempre quello che pensa senza troppi giri di parole e senza peli sulla lingua.

Tant’è che questa sera, durante il corso della diretta su canale 5, non ha potuto trattenere una certa delusione di fronte al gesto di Floriana Secondi che dopo aver scoperto di aver perso il televoto insieme ad Antonio Zequila contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro non ha affatto reagito bene, rifiutandosi di andare sull’altra Isola ma volendo abbandonare il tutto.

Ilary Blasi è rimasta delusa da Floriana Secondi rivelando perchè ha provato questo tipo di sensazione in diretta.

Isola dei Famosi: Floriana Secondi delude Ilary Blasi dopo il televoto

Ilary Blasi, che poco prima ha spiegato ai suoi fedeli telespettatori il motivo dell’assenza della concorrente in Honduras, non ha potuto non nascondere non nascondere un certa delusione di fronte al gesto di Floriana Secondi che non ha preso di buon grado il verdetto del pubblico e non appena ha saputo di aver perso il televoto ha dichiarato di voler abbandonare il programma e di non voler continuare il suo percorso a Playa Esgamada.

“Il pubblico è sovrano“ ha commentato la naufraga, affermando di voler tornare a casa e di mettere un punto al suo percorso. Ilary ha provato a convincerla, affermando che non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da parte sua in quanto sono ben 2 anni che le scrive per prendere parte al programma. “Ora ti arrendi di fronte alle prime difficoltà?” le ha chiesto, ma secondo lei queste non sono le prime difficoltà perché per lei era impossibile continuare al fianco di Antonio Zequila.

Nonostante tutto, però, Floriana Secondi ha cambiato idea all’Isola dei Famosi scegliendo di proseguire il suo percorso in solitaria.