Isola dei Famosi, grande assente in Honduras: Ilary Blasi vuota il sacco in diretta

All’Isola dei Famosi si è notata una grande assenza in Honduras. Ilary Blasi è stata costretta a vuotare il sacco in diretta su canale 5.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani per una nuova diretta in compagnia di Ilary Blasi su canale 5.

La moglie di Francesco Totti ha tenuto compagnia i telespettatori che attenti più che mai hanno notato che tra i concorrenti c’era una grande assente e per questo motivo durante il corso della diretta ha dovuto spiegare come stanno realmente le cose e per quale motivo la concorrente non era presente insieme ai suoi compagni per la prima puntata della settimana.

Ilary Blasi ha vuotato il sacco all’Isola dei Famosi, svelando il motivo dell’assenza della sua naufraga in questa puntata.

Ilary Blasi svela tutta la verità all’Isola dei Famosi: ecco perché Lei non c’è

Ilary Blasi, dopo aver aggiornato il pubblico del piccolo schermo sulla tempesta che ha colpito l’Honduras, rivelando il motivo per cui una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi non è presente questa sera.

Ovviamente stiamo parlando di Patrizia Bonetti, che dopo aver perso la prova del fuoco ed aver raggiunto il gruppo che abita Playa Esgamba, ha contratto una scottatura e dopo essersi consultata con il medico si è deciso di darle qualche ora di riposo affinché possa ritornare all’interno del programma più in forma che mai.

Per questo motivo, durante il corso della diretta di questa sera, Patrizia è assente all’Isola dei Famosi, ma Ilary Blasi ci ha subito tenuto a tranquillizzare il pubblico del piccolo schermo sulla salute della propria beniamina ma anche della sua famiglia che non vedendola durante la diretta si è chiesto che fine avesse fatto.

Per lei, al suo ritorno in Honduras, ci sarà senza alcun dubbio una bellissima sorpresa in quanto troverà ben due assenti considerato che Ilona Staller ha dovuto scegliere uno dei presento per tornare in gara sull’altra Isola, ma sicuramente avrà anche lei l’opportunità di poter tornare in gioco e siamo sicuri che in quel momento ne vedremo davvero delle belle all’Isola dei Famosi.