Isola dei Famosi 2022: salta tutto in diretta. Il web insorge

Isola dei Famosi 2022: salta tutto anche nella terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Il web insorge.

Il pubblico continua ad essere deluso dall‘Isola dei Famosi 2022. La terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi doveva essere quella della svolta e, invece, ancora una volta, sui social, il web sta dimostrando la propria amarezza per il mancato ingresso di una delle coppie più attese dell’edizione attualmente in onda.

La grande novità dell‘Isola dei Famosi 2022 è la presenza di alcuni concorrenti che giocano in coppia. Oltre a quelle formate da Antonio Zequila e Floriana Secondi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucuolo, in Honduras, sin dalla prima puntata, avrebbe dovuto esserci anche un’altra coppia che, però, per il momento, non si è ancora viste sulle spiagge dell’Honduras. Di fronte al mancato sbarco della coppia in questione, il web, su Twitter, sta insorgendo.

Isola dei Famosi 2022, il mistero dei Tavassi fa infuriare il web

La coppia dell’Isola dei Famosi 2022 annunciata ufficialmente e che non è ancora sbarcata in Honduras è quella formata da Guendalina ed Edoardo Tavassi. L’ex gieffina che ha già partecipato in passato all’Isola, quest’anno, ha deciso di partecipare insieme al fratello. Quella dei Tavassi è una delle coppie più attese dal pubblico che, però, anche stasera, dovrebbe restare con l’amaro in bocca.

Dopo averli aspettati nel corso della prima puntata, dopo aver sperato di vederli arrivare sull’isola nel corso della seconda puntata, i fan dei Tavassi devono aspettare ancora perchè anche questa sera non ci sarà lo sbarco di Guendalina ed Edoiardo Tavassi. Ilary Blasi che ha rotto il silenzio su Francesco Totti prima di tuffarsi nuovamente nella conduzione del reality show, ha inferto un nuovo colpo ai fan dei Tavassi che, su Twitter, stanno esprimendo la propria delusione.

“E anche oggi, ci divertiamo giovedì. Aspettiamo solo i Tavassi. No #Tavassi no #isola!”, ha cinguettato una ragazza.

“Comunque è veramente imbarazzante che i #Tavassi anche stasera non entrano. Mi sta veramente passando la voglia. Sembra una presa in giro…”, ha aggiunto un’altra ragazza.

Comunque è veramente imbarazzante che i #Tavassi anche stasera non entrano. Mi sta veramente passando la voglia. Sembra una presa in giro…#Isola — Martina☀ FratelliTavassiStanAccount🌴 (@floresventidue) March 28, 2022

Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, ha confermato che anche questa sera i Tavassi non sbarcheranno sull’Isola aggiungendo un “stanno bene“. Guendalina ed Edoardo sbarcheranno sull’Isola nel corso della quarta puntata?