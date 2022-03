Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè lontani: la verità in diretta

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè lontani dopo i primi giorni di convivenza? Spunta la verità sulla coppia del GF Vip in diretta.

Primi segni di crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo l’inizio della convivenza? E’ questa la domanda che si stanno ponendo alcuni fan della coppia nata al Grande Fratello Vip dopo qualche ora di distanza, ma a rassicurare tutti ci hanno pensato i due fidanzati che, in diretta, non solo hanno ribadito di essere super innamorati, ma hanno anche svelato il motivo per cui sono stati costretti a sperarsi dopo aver vissuto in simbiosi da quando Lulù è uscita dalla casa di Cinecittà.

Lulù ha lasciato la casa del Grande fratello Vip 6 lo scorso 14 marzo dopo aver trascorso sei mesi tra le mura del bunker di Cinecittà e aver trascorso gli ultimi cinquanta giorni senza il suo Manuel che, invece, aveva abbandonato la casa lo scorso 24 gennaio. Dopo essersi riuniti, Manuel e Lulù non si sono più staccati dormendo ogni giorno insieme e iniziando ufficialmente la convivenza. Oggi, però, i due hanno dovuto salutarsi allarmando i fan che, però, possono stare tranquilli. Manuel e Lulù sono sempre più innamorati, ma sono stati costretti a separarsi per un motivo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, altro che crisi: messaggi d’amore in diretta

Manuel Bortuzzo da Roma e Lulù Selassiè da Napoli sono stati ospiti della puntata di Isola Party del 28 marzo condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Lontani, Manuel e Lulù si sono salutati a distanza e Bortuzzo ne ha immediatamente approfittato per chiarire di essere lontano dalla sua Lulù per un motivo preciso.

“Ci avete beccato nell’unico giorno in cui non stiamo insieme, ma solo per motivi lavorativi”, ha spiegato Manuel. “Viviamo insieme e fa strano non averla qui fra i piedi”, ha aggiunto il nuotatore. “Abbiamo resistito un mese e mezzo quindi cosa vuoi che sia un giorno. Ci dividiamo solo per lavoro“, ha aggiunto ancora Manuel. Ignazio Moser, poi, ha rassicurato tutti annunciando che già domani Manuel e Lulù saranno nuovamente insieme. “Le conosco anch’io queste dinamiche. Appena una coppia non sta insieme un giorno, la coppia è finita”, ha ironizzato Moser. “Tu ne sai qualcosa ancora dopo cinque anni”, è stata la riposta di Manuel legato ad Ignazio da un rapporto d’amicizia facendo parte anche della stessa agenzia di cui, oggi, fa parte anche Lulù.

Manuel ha poi svelato che Lulù ha conosciuto tutta la sua famiglia, compresa la mamma la sera della finale mentre vede tutti i giorni papà Franco. “La adorano“, ha aggiunto Manuel mentre Lulù ha spiegato di essersi sentita subito a suo agio ed è stato come se conoscesse già tutti dai racconti di Manuel.

Ignazio Moser e Valentina Barbieri hanno poi chiesto a Lulù se accetterebbe di partecipare all’Isola dei Famosi. Lulù ha spiegato che all’Isola ci sarebbero molte più difficoltà rispetto a quelle incontrate al Grande Fratello svelando che, potendo scegliere, parteciperebbe con una tra Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Carmen Russo considerandole delle donne forti e che sarebbero una spalla perfetta avendo già fatto l’Isola. Manuel, invece, ha aggiunto che Lulù non riuscirebbe a lanciarsi neanche dall’elicottero avendo il terrore degli insetti.