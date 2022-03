By

Amici di Maria De Filippi è uno dei format di Canale 5 più amati dai giovani, e non solo. Vanta di un pubblico vario, specialmente perché gli artisti in gioco sono un punto di riferimento generazionale. Uno di questi è un grande amico di Stefano De Martino, e il suo nome è indimenticabile.

Senza ombra di dubbio, il programma è cambiato nel corso del tempo. Amici di Maria De Filippi è sempre stato fonte di intrattenimento, ma possiamo confermare che ogni anno sforna delle hit e dei successi di una certa entità. Perché adesso le star del format diventano i beniamini degli adolescenti, non solo per la musica, ma anche per lo stile. Oggi parleremo di un vero amico per Stefano De Martino, il quale è inconfondibile.

Se credete che le vecchie glorie di Amici rimangano nel dimenticatoio, vi sbagliate di grosso. Nel corso del tempo ognuno prende le sue strade, e con i propri passi carca di intraprendere la strada del successo.

E’ chiaro che il mondo dello spettacolo è contraddistinto da non poche difficoltà, anche perché non è tutto rose e fiori, e il protagonista di oggi ne sa tanto su quanto ha dovuto lottare e sacrificare sé stesso per la musica.

A distanza di 10 anni dalla sua partecipazione, la musica rimane la costante della sua vita, la sua più grande amica.

Amici: amico di Stefano De Martino torna alla ribalta!

Il successo è una porta che tutti gli artisti vorrebbero percorrere, la verità è che però non è così facile riuscire a mantenere integra la propria essenza, rispetto le difficoltà della vita. Negli anni, sono stati tanti gli artisti che si sono succeduti, c’è chi è diventato ancora più famoso, e chi invece mette un fiocco azzurro alla porta. Insomma, è un mondo quello di Amici, un sogno che tutti vorrebbero percorrere, ma che solo pochi sanno quanto è duro da affrontare.

Il suo nome è una leggenda perché Pierdavide Carone è stato l’Artista che per eccellenza ha aperto la strada del cantautorato nel format. Sono passati 9 anni da Nanì, brano scritto e cantato insieme al mito di Lucio Dalla, e da allora il cantante di Amici ne ha passate tante, forse troppe.

Diciamo che non ha mai dichiarato tutto quello che è accaduto, ma adesso che ha superato più tempeste, è arrivato il momento di dire tutta la verità. Il giovane artista è tornato alla ribalta con l’album Casa, un nome semplice ma d’effetto, del quale lui stesso ne spiega l’essenza.

“Voglio che chiunque lo ascolti sappia che qui sopra non ci sono solo le mie note, qui c’è il mio sangue, non pretendo che questo disco sia bello, a me basta sapere che è mio, e di chiunque ascoltando sappia di cosa sto parlando, perché tutti hanno una CASA, perché tutti hanno bisogno di sentirsi a CASA.”

La ragione risiede nel fatto che ha vissuto diverse delusioni e dolori. La prima è la squalifica da Sanremo per il brano scritto insieme a Dear Jack, “Caramelle”, sulla pedofilia, senza dubbio molto forte. In seguito, si è ammalato, ha dovuto superare un tumore, e con lui anche il padre, il quale però non ce l’ha fatta.

Insomma, si tratta di un giovane con tanti sogni nel cassetto. Dichiara a gran voce che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per raggiungere ciò in cui crede. Inoltre, c’è anche un’altra testimonianza molto forte in cui dichiara quanto accaduto, rivelando dettagli inediti.

La sua persona è una grande testimonianza di ciò che è necessario fare per rincorrere i propri obiettivi. Dimostra che non è facile, ma che solo chi non abbandona può farcela.