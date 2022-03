Charlize Theron, arriva la confessione: “Avevo una cotta per lui”

Charlize Theron e la cotta che non ha mai raccontato. L’attrice sudafricana continua a fare notizia ogni volta che rilascia una dichiarazione alla stampa

Charlize Theron è un’attrice sudafricana naturalizzata statunitense, nata a Benoni il 7 agosto 1975. Charlize ha vissuto un’infanzia complicata, in più occasioni veniva lasciata sola nel podere di proprietà dei genitori a Johannesburg. Quando aveva appena quindici anni, l’attrice sudafricana ha assistito alla morte del padre, ammazzata per legittima difesa dalla madre. Il padre della Theron era un alcolizzato.

Ha ottenuto il passaporto statunitense nel 2007, dopo quindici anni di residenza negli Stati Uniti d’America. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, negli anni successiva ha debuttato nel cinema. Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi, i più importanti nel 2004, quando ha vinto un Premio Oscar ed un Golden Globe come miglior attrice protagonista per Monster.

È diventata molto famosa in Italia nel 1995, grazie ad un noto spot per il marchio Martini. Charlize ha sempre combattuto i pregiudizi sul mondo gay perché, a detta sua, le ricordano i tempi dell’apartheid, che ha vissuto in prima persona in Sudafrica. Oggi vogliamo raccontarvi cinque aneddoti sulla vita di Charlize Theron che sicuramente non conoscevi. Per scoprirli dovrai semplicemente scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

5 curiosità su Charlize Theron

La cotta per Tom Hanks: Charlize ha rivelato di aver avuto una cotta per Tom Hanks dopo la sua interpretazione nel film Splash – Una sirena a Manhattan (1984). Negli anni successivi ha incontrato l’attore per confidargli questo segreto.