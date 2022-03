Consolazione a sorpresa per la non scelta del tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri

Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta. Il ragazzo entrò a far parte del programma come corteggiatore di Sophie Codegoni. I due uscirono insieme, ma in meno di un mese la loro storia naufragò.

Tornato nello studio di Cinecittà come tronista, questo sabato ha scelto la dama Valeria, dicendo quindi di no a Federica. La ragazza non scelta ha però ricevuto una consolazione a sorpresa.

Vediamo di chi si tratta e cosa è accaduto

Federica, non scelta di Matteo Ranieri, riceve una consolazione a sorpresa a Uomini e Donne

Il tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, questo sabato ha fatto la sua scelta. Si tratta di Valeria e il ragazzo ha rivelato di aver capito che lei fosse la persona giusta per lui già da loro primo bacio.

Mentre Tina Cipollari attacca la non scelta a Uomini e Donne, Matteo rivela a Federica di essere stato bene con lei, ma di non aver mai provato nulla di più profondo.

La ragazza si sente presa in giro visto che lei stava investendo dei sentimenti e credeva tanto in lui.

Questa scelta ha fatto molto discutere il web, ma anche alcuni protagonisti del programma.

Soraia Ceruti, corteggiatrice di Luca Salatino, ha conosciuto Federica all’interno del programma e da subito sono diventate amiche intime.

La corteggiatrice di Luca aveva già parlato del loro rapporto in una intervista per il magazine di Uomini e Donne.

“E’ stato un colpo di fulmine. Ce lo siamo dette un sacco di volte: ci siamo sedute lì, ci siamo guardate, abbiamo iniziato a parlare” rivela Soraia a proposito di Federica.

“Ci accomuna il fatto che abbiamo preso grandi fregature tutte e due, le esperienze ci hanno fatto crescere e a volte ci capiamo veramente con uno sguardo” commenta la dama e continua: “Nei giorni in cui lei non c’era era come se mi mancasse veramente qualcosa. Cioè, si è creato davvero questo rapporto assurdo. In uno studio televisivo sembra impossibile, perché quasi non possiamo parlare, ma sta tutto nel dopo: il sentirci, il farci forza“.

Proprio per questo forte legame di amicizia che Soraia decide di consolare la sua amica e non scelta Federica.

Un tronista riceve un clamoroso rifiuto in puntata, ma l’ex corteggiatrice ha altro a cui pensare, o meglio, da leggere.

La sua amica Soraia pubblica un messaggio di affetto per la sua amica e lancia una palese frecciatina nei confronti di Ranieri.

Pubblica un collage di foto in compagnia dell’amica sul suo profilo Instagram e le dedica queste parole: “Non avrei mai immaginato di trovare una persona come te qui dentro, non avrei mai immaginato di avere una spalla su cui contare. Sei speciale e il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due co***ni grandi come una casa“.

“Il meglio deve ancora venire” continua Soraia e lancia una stoccata all’ormai ex tronista: “E come disse qualcuno, ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene, il tuo ‘pasticcino alla crema’ “.

Questo è la consolazione a sorpresa per Federica che ha fatto emozionare il web. Nessuno delle due dame se lo sarebbe mai aspettato, ma sono riuscite a trovarsi anche in uno studio televisivo come Uomini e Donne. Federica non avrà trovato un fidanzato, ma da un certo punto di vista ha comunque trovato la sua anima gemella