Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso rifiuto per il tronista

Clamoroso rifiuto per il tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne è il dating show firmato dalla Mediaset e condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Con il Trono Over e Classico, persone di ogni genere di età entrano nello studio di Cinecittà per trovare la propria anima gemella.

Nel Trono Classico, i corteggiatori hanno a disposizione delle esterne per poter conquistare il tronista. Quest’ultimo si frequenta con più persone insieme e nel momento della puntate tutte le carte giocate sono sul tavolo.

Per questo, molti corteggiatori rimangono scioccati o decidono di smettere di frequentarsi. Chi sta sul trono ha il compito di parlare chiaro e capire il prima possibile chi possa essere la sua scelta.

Per un tronista, non è andata così, perché è proprio la sua corteggiatrice a dirgli di no. Vediamo insieme di chi si tratta e da chi ha ricevuto il rifiuto

Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, riceve un clamoroso rifiuto

Luca Salatino, cuoco di 29 anni in un ristorante a Roma, si trova adesso sul trono di Uomini e Donne.

Il ragazzo è diviso tra due corteggiatrici: Lilly Pugliese e Soraya Ceruti. Per entrambe, da quanto rivela Luca, prova una forte attrazione tanto che bacerà entrambe in esterna durante le puntate messe in onda la prossima settimana.

Mentre arriva la batosta per Gemma Galgani, Salatino si ritroverà in studio con le due pretendi. Considera che entrambe scenderanno le scale contente per il bacio ricevuto in esterna e, solo arrivati al centro dello studio, scopriranno che Luca si è comportato con entrambe allo stesso modo.

Lilly, soprattutto, va su tutte le furie dopo aver visto la clip. E’ delusa e palesemente sorpresa da quanto accaduto.

La corteggiatrice, dal nervoso, scoppia in lacrime, perché era convinta di aver finalmente conquistato il cuore del bel tronista.

Invece, capisce che Luca prova ancora un forte interesse nei confronti della sua rivale Soraya.

ma Salatino ha altro a cui pensare.

Al contrario di Lilly, Soraya guarda in silenzio la scena e sembra quasi indifferente. Luca rimane sbigottito dal suo comportamento e la Pugliese si difende.

La ragazza rivela di non voler pensare a quello che fa il tronista con le altre, ma piuttosto vuole focalizzarsi solo sul suo percorso. Non le interessa minimamente vedere o sapere cosa fa Luca con le altre pretendenti.

Salatino riceve un rifiuto da quest’ultima per fare un ballo insieme e, su suggerimento di Maria De Filippi, chiederà di ballare a Lilly che accetterà.

Il tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, ha una bella gatta da pelare. Si trova nel mezzo tra due corteggiatrici e continua ad avere un forte interesse per entrambe. Mentre una delle due risponde con un rifiuto, l’altra ha bisogno di sentirsi importante e protetta