Scegli una busta delle lettere e scopri cosa devi cambiare di te per diventare migliore con questo test della personalità

Quando arriva una lettera a casa, siamo quasi sempre sorpresi. Certo, perché non sappiamo cosa contiene fino a quando non la apriamo.

Una lettera racchiude dei sentimenti difficili da dire in faccia. Magari racchiudono uno sfogo, una dichiarazione d’amore o un pensiero molto profondo.

Per questo oggi ti proponiamo il test della busta delle lettere. Essendo un qualcosa che racchiude qualcosa di difficile da rivelare, ci pensiamo noi a dirti cosa devi cambiare di te stesso per diventare la tua versione migliore.

Ci siamo? Partiamo in questo viaggio per scoprirci!

Test della busta delle lettere: scegli e scopri cosa devi cambiare per migliorarti

In questo test ti mettiamo di fronte a quattro tipi di busta da lettere diverse. Scegli quella che più ti ispira e scopri cosa devi cambiare di te stesso.

I cambiamenti sono difficili, ma quasi sempre ci aiutano nel migliorarci.

Se ti piace fare test, prova anche il test del tuo mese di nascita.

Iniziamo!

1) Uno

A te piace la bella vita, ammettilo. Non dici mai di no ad una cena fuori, andare al cinema, partire per una scampagnata di due giorni, insomma ami fare tutto quello che hai voglia di fare.

Questo, però, porta ad avere tante uscite finanziare e diciamocelo, il tuo portafoglio piange.

Ecco, in cosa dovresti migliorarti!

Devi trovare una soluzione alla tua economia. Prova a trovare un lavoretto o a vendere in un mercatino dell’usato tutto quello di cui non hai più bisogno.

Così avrai un gruzzoletto per goderti ancora più a pieno tutte le attività che ti piacciono.

2) Due

La tua scelta ci rivela che a te piace il tuo lavoro. Ami quello che fai e ti sei portata anche tante soddisfazioni a casa.

Dedizione e impegnano sono le parole base per avere successo.

Occhio, però, perché stai perdendo letteralmente di vista i tuoi cari, ma anche te stesso. Cerca di organizzare la tua agenda lasciandoti del tempo per te.

Così potrai metabolizzare a pieno tutto ciò che sta accadendo nella tua vita.

Inoltre, organizza anche qualcosa con i tuoi amici. Ti ascolteranno e ti aiuteranno nel trovare delle soluzioni anche sul lavoro. Magari loro vedono una prospettiva a cui tu non sei ancora arrivato.

3) Tre

Ahia, stiamo per scoprirti totalmente. Devi ammettere qualcosa a te stesso. Diciamo che sei molto bravo nel dire le bugie.

Questo non lo fai per cattiveria o perché hai qualcosa da nascondere, solo che delle volte dire una bugia è più facile.

Se questo test ti piace, conosciti anche con il test del salotto.

Devi cambiare proprio questo tuo aspetto, soprattutto perché sennò nessuno si fiderà più di te. Dici almeno una bugia al giorno e finisci pure per dimenticartele.

Mi raccomando: la verità ripaga sempre.

4) Quattro

Il tuo passato ti ha segnato e nel tuo presente hai tirato su dei muri insormontabili. Non chiuderti agli altri per qualcosa che ha fatto qualcun altro ormai molto tempo fa.

Lo so che sei stata male, ma ti aiuterà nell’avere una vita più armoniosa. Mettiti alla prova, lascia andare la tua timidezza e apriti a nuove conoscenze.

Non ti sto dicendo di fidarti da subito, piuttosto prova a dare una chance parlando anche di cose più leggere. Con l’andare avanti, vedrai che troverai la persona giusta che ti accompagnerà nel tuo futuro