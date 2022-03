Un ballerino d’altri tempi, energico, con spirito di sacrificio, e con l’amore per la danza. Kledi Kadiu è stato uno dei protagonisti più amati della scuola di Amici di Maria De Filippi, sia nelle vesti di allievo che di insegnante. La danza è sempre stata la sua fedele compagna, ma dietro tanto successo, c’è un dramma potente.

La verità si nasconde sempre dietro alcuni dettagli, e solo pochi di noi sono in grado di andare oltre le apparenze. Appunto, Kledi Kadiu rappresenta un’istituzione all’interno del programma, e venire a sapere del terribile dramma vissuto, fa letteralmente venire i brividi. La ragione risiede nel fatto che lui non ha mai smesso di sorridere o ballare, anche quando stava combattendo con le unghie e con i denti per le persone a lui care.

Immergersi nel mondo della danza non è facile, infatti solo chi ci è passato conosce quanti sacrifici è necessario fare per questa disciplina. Nel caso di Kledi Kadiu abbiamo un artista con delle doti naturali, le quali però sono state sapientemente messe in gioco nel corso degli anni. Il ballerino ha compiuto anche un viaggio, dall’Albania è arrivato in Italia, con il sogno di far diventare la sua più grande passione, il suo lavoro.

A distanza di tempo, vediamo in lui un ballerino affermato, un insegnante, e un padre attento. La bellezza dei sacrifici sta nel fatto che questi ti formano, ti fanno crescere e prima o poi fanno venire fuori la parte migliore di te.

Ad oggi il ballerino è un uomo maturo, ma buttarsi giù è naturale, potrebbe capitare a tutti. Così, rimboccandosi le maniche affronta il dramma, e decide anche di raccontarlo, per dare forza e coraggio a chi si è trovato nella stessa situazione.

Dramma: Kledi Kadiu racconta la verità, parole forti

Sembra ieri quando Kledi e Charlotte hanno fatto il grande annuncio che ha sconvolto tutti, ma il tempo passa e con questo arrivano anche nuove situazioni da affrontare e soprattutto risolvere. A distanza di un anno ne tornano a parlare, non per ricevere medaglie o chissà quale merito, ma semplicemente per dimostrare che ognuno nella sua vita combatte per qualcosa, e che non bisogna nascondersi dietro ipocrisie. Ecco la confessione toccante.

Sono una meravigliosa famiglia, e sono in quattro! La moglie Charlotte Lazzari è una compagna forte e tenace, senza la quale Kledi non avrebbe saputo affrontare alcune difficoltà. Si tratta di un male che ha colpito il nucleo familiare in apparenza felice e senza preoccupazioni.

Ad agosto nasce il piccolo Gabriel, il secondogenito della coppia. A 13 giorni dalla nascita, inizia un calvario terribile fatto di: febbre e convulsioni, la diagnosi è meningoencefalite.

Le meningi e l’encefalo sono stati colpiti da un’infezione che ha toccato il sistema nervoso. Il bambino dimostra subito la forza di un leone, ma dopo un mese si ritorna in ospedale per fare controlli ed accertamenti.

Così, afferma le seguenti parole:

“Abbiamo intrapreso un percorso di riabilitazione precoce. Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia.”

Insomma, si tratta di un dramma toccante che lascia davvero l’amaro in bocca. Come se non bastasse, di recente si sta parlando sempre più spesso di dolori. Legato alle questioni familiari c’è il caso della vincitrice del GF la quale ha vissuto un terribile evento, si tratta di situazioni che cambiano per sempre.

Augurando al ballerino e alla sua famiglia di raggiungere una situazione di pace, restiamo aggiornati per le prossime novità.