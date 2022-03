Tutto quello che non ha mai detto Soleil Sorge: vuota il sacco dopo il GF Vip

Il Grande Fratello Vip è finito, ma mancano ancora le somme degli ultimi concorrenti della Casa. Tra questi troviamo Soleil Sorge, influencer originaria del sud America.

L’ex gieffina è stata una delle protagoniste di questa sesta edizione e, nonostante quanto si pensasse fin dall’inizio, è uscita dal gioco ancora prima della semifinale.

Soleil è ospite al magazine Chi e vuota finalmente il sacco. L’influencer rivela tutto quello che non ha mai detto sul suo percorso e sui suoi ex coinquilini.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Soleil Sorge vuota il sacco dopo il GF Vip: “Mi sentivo tradita“

Soleil Sorge, tra una puntata e l’altra de La Pupa e il Secchione dove fa l’opinionista, viene invitata dal magazine Chi per fare un’intervista riguardante il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Per prima cosa, l’influencer parla della mancata finale. “Non avevo bisogno di vincere. Per me la vittoria è stata farmi conoscere, far emozionare, intrattenere, non nascondermi. Questo era il senso di partecipare al GF Vip” commenta Soleil al magazine.

Mentre la Sorge rivela un retroscena impensabile, l’ex gieffina rivela chi secondo lei sono stati i concorrenti più sinceri e più falsi all’interno del GF Vip.

“Il premio verità va a Katia Ricciarelli, eravamo come zia e nipote” vuota il sacco Soleil e continua: “L’Oscar al migliore attore va ad Alex Belli. Lui recita così tanto che alla fine non recita“.

A proposito di Alex Belli, tradito da un ex concorrente del GF Vip, Alfonso Signorini in persona chiede all’ex gieffina di parlare della sua storia con l’attore e della loro “chimica artistica“, a partire dai baci dati in questi sei lunghi mesi.

“Sono baci dati in momento opposti, ma anche molto simili. Nella Turandot non era un bacio spontaneo, era la messa in scena di un’opera ed eravamo presi dal ruolo. C’era un mix di affetto e chimica” commenta Soleil.

Poi l’influencer parla del bacio dato prima della squalifica di Alex Belli: “L’altro bacio, invece era uno scacco matto al re. Io ho accettato che Alex dovesse andare via, però prima ho voluto fare questa cosa, prenderlo e baciarlo, per dirgli che era stato tutto finto. Mi sentivo tradita. Eravamo sempre stati diretti, ma poi Alex ha iniziato a giocare“.

L’attore poi rientra nella Casa per recuperare il suo rapporto con sua moglie Delia Duran e ha un nuovo confronto con la Sorge.

“Mi dava fastidio che dopo, quando è rientrato, abbia cercato di farmi dire che ero innamorata di lui, cercava di arrivare a qualcosa” commenta e conclude in merito ad Alex: “Se voglio una cosa me la prendo. Sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c’è il valore della sincerità“.

L’intervista poi si sposta sulla vincitrice Jessica Selassié e sulle sue sorelle, Lulù e Clarissa. Soleil vuota il sacco e rivela: “E’ piaciuta la fragilità di Lulù. Si è aperta molto e fa tenerezza anche il suo essere un po’ un fumetto. Jessica è piaciuto nella scoperta di se stessa, nell’iniziare ad apprezzarsi. E, infatti, ha vinto“.

“Con me sono state carine, affettuose. Mi è dispiaciuto vedere poi che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti, e nemmeno Jessica e Lulù” confessa il suo pensiero l’ex gieffina e conclude: “Credo di aver sempre dato qualcosa di buono a loro“.

Soleil Sorge vuota il sacco al magazine di Chi. Il GF Vip le è servito come trampolino di lancio per il suo successo, ma anche nel capirsi e conoscersi meglio. Un percorso a volte arduo che, però, le aprirà un sacco di nuove porte