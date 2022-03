Rompicapo visivo: trova gli animali, attento al tranello!

Allena la tua mente, i rompicapo ti aspettano! In quello della Domenica avrai a che fare con degli animali un po’ insoliti, ma del resto che aspettarsi da degli enigmi così intricati? La soluzione la troverai come sempre a fine articolo, ma il bello è proprio mettersi in gioco.

Accetta la sfida, il rompicapo degli animali ti aspetta, ma non è così scontato come sembra trovare la risposta corretta. Non è sempre immediata la soluzione. A volte, bisogna proprio avere un lampo di genio nel rispondere agli indovinelli, oppure aguzzar l’ingegno e trovare la chiave di lettura giusta. Se scorrerai il pezzo avrai la risposta, ma sappi che non l’avrai vinta, e dovremo ritentare la prossima volta. Che i giochi abbiano inizio!

Sfondo blu ed immagine con dettagli neri, è un rompicapo in apparenza semplice, ma le insidie fidati, non sono così evidenti. L’obiettivo è quello di individuare gli animali, ma tutti quelli presenti. Appunto, non ti basta vederne uno o due, ma trovare la soluzione e indicarmi la totalità degli esseri viventi presenti.

La sfida ti conviene accettarla, ma sappi che dovrai darmi la risposta corretta in un minuto! Il tempo limitato non facilita, ma sta proprio qui la sfida. Mettere in pratica le proprie abilità, senza il timore di sbagliare.

Sta passando il fatidico minuto, alla fine dell’articolo ti dico la soluzione.

Rompicapo visivo: soluzione, ecco quanti sono gli animali!

La competizione si fa sempre più accesa, ma una volta rivelata la soluzione si calmano le acque, e non si vede l’ora di passare all’enigma successivo. Nell’immagine abbiamo degli animali di varia tipologia, loro sono i protagonisti del rompicapo della Domenica. Sai quanti sono in tutto?

La risposta corretta è : otto!

Sono nascosti ovunque, infatti il delfino nella proboscide dell’elefante è un grosso tranello che mette in difficoltà! Allora, sei stato in grado da solo oppure hai avuto bisogno del mio aiuto? Se ti è piaciuta questa sfida, prova il rompicapo matematico e trova il numero mancante, la sfida è da impazzire.

