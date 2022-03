Ex gieffini al capolinea. Lui si fa toccare proprio lì dall’altra, la foto shock

Lui si fa toccare proprio lì dall’altra, foto shock: i due ex gieffini al capolinea

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita dopo sei lunghi mesi. La vincitrice è Jessica, la sorella maggiore della famiglia Selassiè.

Questa è sicuramente stata una delle edizioni con più storie d’amore. Alex Belli e Soleil Sorge, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Lulù e Manuel Bortuzzo. Insomma, non possiamo proprio dire che ci siamo annoiati.

E’ vero che è finito il Grande Fratello Vip, ma gli scontri continuano. Una foto shock lascia tutti senza fiato. L’uomo si fa toccare proprio lì, ma non dalla gieffina.

Scopriamo di chi si tratta e cosa sta accadendo

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al capolinea: foto shock in compagnia di un altra!

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno partecipato e si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante il gieffino sia stato poco più di un mese nel reality show, tra lui e la showgirl è nato quasi da subito un forte sentimento.

Eliminato dal gioco, Biagio bacia la sua amata e lascia ufficialmente la sua fidanzata, Silvana Curcio.

D’Anelli chiede alla produzione di rientrare nella Casa per passare una notte in compagnia di Miriana, gli autori accettano e, dopo la quarantena, il gossipparo può riabbracciare la sua fidanzata. Malgrado le clamorose indiscrezioni su Biagio, la Trevisan passa una notte molto romantica e ne è contentissima.

Tutto sembra andare a gonfie vele, fino a quando Miriana non viene eliminata dal gioco nella puntata prima della semifinale. Rincontra il suo amato in diretta televisiva e entrambi si promettono di costruire la loro storia lontano dalle telecamere.

Ma ecco l’inaspettato! La showgirl rivela nella puntata seguente che quando Biagio rientrò nella Casa, l’aveva percepito distaccato e per questo credeva che lui si sarebbe fatto perdonare una volta fuori dal GF Vip.

D’Anelli, dal canto suo, innervosito controbatte che non c’è stata nemmeno la possibilità, perché la sua fidanzata non gli ha rivelato il suo numero di telefono in quanto non ricordava il pin del telefono.

Entrambi si danno di falsi e l’ex gieffino prende pure in giro con gli altri concorrenti la showgirl.

Non è finita qui: esce allo scoperto la foto shock! Biagio pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram.

Una mano femminile è poggiata sulla sua gamba, mentre entrambi sono distesi. Lei indossa uno smalto rosso fuoco, ma è evidente che non si tratti di Miriana Trevisan che riceve un attacco pazzesco da un ex vippone.

L’ex gieffina si trova a Milano in compagnia delle sue amiche e ha una manicure nude.

I fan impazziscono: la relazione tra i due ex concorrenti è ufficialmente al capolinea. Il web si domanda di chi si tratti e molti hanno ipotizzato che Biagio sia tornato con la sua ex fidanzata Silvana.

Lui decise di mollarla, perché aveva capito di amare Miriana e inoltre la distanza tra i due non ha aiutato.

Che abbiano ritrovato l’amore dopo l’allontanamento? Una cosa è certa: Biagio e Miriana sono arrivati al capolinea senza nemmeno provarci nella vita reale.

La storia tra i due era già partita in modo sospetto anche quando erano entrambi nella Casa. Tanti aerei arrivavano alla showgirl per metterla sugli attenti rispetto al gieffino.

Non ci resta che aspettare per scoprire a chi appartiene quella mano misteriosa…