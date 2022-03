La naufraga cade e spaventa tutti: ecco l’incidente all’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi è iniziato da una settimana esatta. Ilary Blasi conduce il format in compagnia dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e con l’inviato in Honduras, Alvin.

Tra i naufraghi la tensione è già palpabile. La vita sull’Isola non è facile, tra mancanza di cibo, mosquitos e notti freddi.

I concorrenti si stanno mettendo alla prova, ma una naufraga cade malamente e spaventa tutti i suoi compagni.

Scopriamo insieme come è accaduto questo incidente e come sta la diretta interessata

Incidente all’Isola dei Famosi: Lory Del Santo cade, ma ecco come sta

Lory Del Santo, showgirl e attrice, è una naufraga di questa Isola dei Famosi e gareggia in compagnia del suo compagno Marco Cucolo.

L’avventura sta andando bene, nonostante la fame si faccia sentire.

Mentre Ilary Blasi svela un mistero nel reality show, Lory Del Santo cade malamente sulla spiaggia bianca dell’Honduras.

Jeremias Rodríguez e suo padre Gustavo stavano parlando su un tronco. In loro compagnia c’era anche la coppia formata dal pugile Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni.

La telecamere si sposta repentinamente su Lory Del Santo, lì accanto, che facendo un passo indietro mette il piede su un tronco e inciampa.

La showgirl cada all’indietro e i naufraghi corrono subito a soccorrerla.

Un incontro bollente avviene all’Isola dei Famosi, ma i concorrenti devono correre a preoccuparsi per Lory.

I primi che si avvicinano sono Laura e suo marito che la aiutano a ritirarsi su. Subito le domandano come sta e se sia fatta male.

L’incidente fa preoccupare il cast, ma Lory Del Santo si tira subito su e commenta: “Ho fatto una piccola capriola“.

Inutile dire che il mondo del web ha iniziato a fare dell’ironia sull’attrice. Lory sta bene e non si è fatta nulla. La moglie di Clemente la prende in giro dicendole: “Non hai fatto allenamento, ma col pensiero già ti sei allenata“.

Tutto bene quel che finisce bene. L’Isola dei Famosi è famosa per portare a vari infortuni dei propri naufraghi. L’habitat non è naturale per i nostri vipponi e le poche energie non aiutano in questo.

Tra prove leader, corse e i vari intoppi, è facile cadere e farsi male. Per la naufraga Lory Del Santo è andata molto bene, nonostante l’incidente. La donna non si è manco presa paura, ma il web ride tanto