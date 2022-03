Incontri bollenti all’Isola dei Famosi 2022: rivelazione clamorosa

Rivelazione clamorosa all’Isola dei Famosi 2022: incontri molto bollenti

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata da una sola settimana, ma già le dinamiche non mancano. I concorrenti gareggiano in coppia e i primi scontri sono già molto accesi.

La bella Ilary Blasi in compagnia dei due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, accompagnano e commentano il percorso dei naufraghi che si trovano ad affrontare la fame e i temibili mosquitos.

L’avventura è incominciata, ma prima dell’inizio del reality show, c’è stato un incontro veramente bollente tra due naufraghi di questa edizione.

Scopriamo insieme la rivelazione clamorosa

Incontri bollenti tra Estefania e Roger: la rivelazione clamorosa all’Isola dei Famosi

I naufraghi sono appena approdati in Honduras, ma c’è già del tenero tra due concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Si tratta di Estefania Bernal e Roger Balduino, lei ex Miss Italia e lui modello.

Nonostante l’interesse, i due naufraghi si trovano già separati, perché Estefania è legata all’attore Nicolas Vaporidis come vuole il regolamento del gioco.

I due vengono divisi dal destino. Lei si trova in compagnia dell’attore e ha dovuto salutare la sua nuova fiamma che si trova obbligata ad andare a Playa Imboscada.

Roger, però, continua a pensare alla bella modella e sembra già innamorato. Questo ha messo tanti dubbi nelle menti dei telespettatori: perché tutto questo sentimento se si sono appena incontrati. Che si tratti di una strategia decisa a tavolino?

Mentre Cecilia Rodríguez vuota il sacco in merito alla sua esclusione dal reality show, anche Estefania commenta il modello.

“Lui è bello, è figo. Forse, se arriva qua, abbiamo del tempo per conoscerci meglio“: rivela l’ex Miss Italia in un confessionale.

Ilary Blasi ha lo stesso dubbio del pubblico e ha tanti sospetti. Perciò invita in studio un’amica della modella per rivelare il suo pensiero su questa situazione.

La ragazza crede proprio che questa passione focosa sia nata in albergo, prima di partire per l’avventura.

L’amica rivela che Estefania non si affeziona se prima non c’è un contatto fisico degno di nota. Questo vuol dire che c’è stato un incontro bollente tra i due.

Intanto che una concorrente crede che ci siano dei favoritismi dalla produzione rispetto ad un naufrago, Alvin, inviato dell‘Isola dei Famosi, commenta anche lui questa passione.

Pure lui ha sentito una rivelazione clamorosa che vede come protagonisti i due modelli. Lui sa che c’è stato un forte avvicinamento tra Roger e Estefania.

Per ora, i due naufraghi non hanno né smentito né confermato queste allusioni. Non sapremo mai cosa è successo in albergo, ma entrambi smaniano per rincontrarsi.

Siamo quasi certi che l’incontro bollente sia avvenuto prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. Più persone hanno confermato la rivelazione clamorosa e adesso non ci resta che aspettare il momento del loro incontro. La distanza aiuterà a fortificare questo sentimento o sarà solo un fuoco di paglia?