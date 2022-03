Noi anticipazioni: una terribile scoperta per Daniele

Domenica 27 marzo, in prima serata su Rai 1, quarto appuntamento con la fiction Noi. Arrivano le anticipazioni e trama della quarta puntata

Arriva una nuova domenica e Rai 1 presenta un altro appuntamento in prima serata con una delle fiction più interessanti di questa stagione televisiva. Si tratta di “Noi” che questa sera andrà in onda con la quarta puntata. Anche questa volta gli episodi contenuti saranno due. Le vicende si aprono con Daniele, che è venuto a sapere che sua madre adottiva sapeva chi era il suo vero padre.

Eppure non ha fatto nulla per dirgli la verità, in sostanza tenendolo lontano da lui. Daniele, però, proverà ad avvisare Rebecca, nella quale aveva una grande fiducia. Un segreto familiare che sconvolge il ragazzo. La storia torna nei primi anni ’80, quando i Peirò scoprono di sapere di essere in attesa di tre gemelli. Uno dei risvolti si soffermerà sul fatto che lei non aveva intenzione di avere figli.

Noi, uno sconvolgente sospetto turba la famiglia

Ecco perché la sua reazione sarà particolarmente significativa. Ma le vicende della fiction improntata sulla vicenda di questa particolare famiglia non finiscono qui, visto che tutto ruota sul particolare parto dei tre gemelli e di come la coppia ha affrontato le difficoltà della vita in una situazione inaspettata. Tra i protagonisti di questa serie c’è Lino Guanciale. Con il famoso attore anche Aurora Ruffino, Claudia Marsicano e Dario Aita.

Il resto del cast è così composto: Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller, Francesco Mandolini, Gianmaria Brambillasca, Anna De Luca, Giulia Barbuto C. da Cruz, Girum Feliciani, Malich Cisse, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derk Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, e Francesca Agostini. Una serie che ha centrato subito un certo successo, con ascolti interessanti seppur non “stratosferici”.