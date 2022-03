Alex Belli attacca Davide Silvestri: volano stracci dopo il GF Vip

Gf Vip 6, Alex Belli replica sui social contro Davide Silvestri: ecco cos’è successo. L’attore pubblica un messaggio contro l’ex vippone

Sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip. Hanno vissuto nella casa in tempi diversi. Il primo è arrivato fino alla finale, sfiorando la vittoria. L’altro è entrato, è uscito e poi è rientrato ancora. Il suo ruolo nel reality è stato quello di vero e proprio guastatore. Il suo intreccio amoroso con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran lo hanno reso un grande protagonista del Grande Fratello.

Insomma, una sorta di vera e propria “star”. Parliamo di Alex Belli, e di un altra “colonna” del reality: Davide Silvestri. I due hanno avuto sempre un bel rapporto, apparendo molto amici e molto legati. Ospite a “Casa chi”, Davide Silvestri ha fatto delle confessioni inaspettate, che hanno messo il suo rapporto con Alex sotto una luce diversa. “A un certo punto non lo sopportavo più – ha spiegato – perché quella situazione (il famoso intreccio, ndr) era diventata insopportabile, e francamente aveva stufato tutti”.

Gf Vip, Alex Belli e Davide Silvestri: altro che amici. Volano stracci

Davide ha anche spiegato che quando è andato via Alex si sentiva perfino sollevato. “Non ho mai nascosto quello che penso. Gli ho detto in faccia tutto. Mi dispiace perché prima ci siamo anche scontrati. Però gli dissi che lo vedevo perso e travolto in questa storia. In ogni caso ci siamo divertiti assieme”. E poi Silvestri spiega che ha anche provato a fermarlo, provando a portarlo in una strada diversa.

Evidentemente, Alex Belli ha ascoltato tutto e ha voluto replicare con una storia su Instagram. “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me – ha scritto l’attore sul social network – caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana”, ha concluso in modo ironico Belli. Chissà se tra i due ci sarà la possibilità di recuperare un rapporto.