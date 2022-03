È stata la sindaca di Don Matteo: ecco cosa fa e com’è oggi

L’attrice ed ex modella italiana di 49 anni, è conosciuta da tutti per il suo ruolo della Sindaca di Gubbio nella famosa serie Don Matteo

Finalmente l’attesa è finita: il mitico Don Matteo sta per tornare in tv: tutto pronto, perché la prossima settimana andrà in onda la prima puntata dell’apprezzatissima serie tv. L’edizione che andrà in onda è la numero 13 e sono tante (e importantissime) le novità in arrivo. Tra queste il grande cambio di protagonista. Terence Hill dirà addio dopo 13 edizioni, e al suo posto (come protagonista principale) ci sarà Raoul Bova.

Lui sarà Don Massimo, e di fatto prenderà il posto del vecchio protagonista. Non sarà questo il solo cambiamento. Purtroppo, un personaggio molto amato (e affascinante) uscirà dalla serie. Si tratta del personaggio del sindaco di Gubbio, interpretato dall’attrice Milena Miconi. L’attrice ha 49 anni ed è una ex modella. Bellissima, interpretava il ruolo della sindaca di Gubbio, Laura Respighi.

Don Matteo 13, la clamorosa esclusione fa infuriare l’attrice

Di fatto per lei è arrivato un “siluramento” dal cast. Di fatto non c’è più, e questo ha fatto dispiacere lei e numerosi suoi fan, ammaliati dal suo fascino. Lei ha parlato di questa situazione in un’intervista a Fanpage, dove ha spiegato cosa è successo. “Ci sono rimasta molto male – ha spiegato – pensavo si potesse riproporre una coppia forte, il mio personaggio era apprezzato dal pubblico”.

A quanto pare nessuno l’aveva avvisata della dolorosa decisione: “Hanno scelto di farmi morire, e non so per quale motivo. Cercavano qualcuno per il ruolo della figlia della sindaca, e ho sperato che tornasse anche lei. Invece niente”. Qualche accusa anche per Flavio Insinna: “Ci siamo sentiti, ma non mi ha detto nulla. Evidentemente ha pensato fosse meglio non farlo, anche questo mi è dispiaciuto”.

Primo ciak per #DonMatteo13!!! 🎬

Buon lavoro a tutti per questa nuova stagione! 🤗

Vi aspettiamo, fate presto! 💙 pic.twitter.com/LcvPAX0MO0 — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 31, 2021