Ammiriamo le Stelle, ci raccontano qualcosa di inedito, ma di estremamente importante. L’Oroscopo del giorno è all’insegna della crescita personale, dato che emozioni e ragione saranno le vere protagoniste. Parleremo dell’entrata della Luna e di Giove nel segno dei Pesci, e degli effetti di Mercurio in Ariete.

Inoltre, avete mai sentito parlare di segni mutevoli? Entrano in gioco delle Case Celesti con delle caratteristiche tutte particolari, ma di cui possiamo approfondirne alcuni aspetti fondamentali che ne delineano il profilo. L’Oroscopo di oggi tratta la scoperta di caratteristiche inedite di alcuni segni, e nello specifico come i fortunati e gli sfortunati se la caveranno visto in transiti in gioco.

Le emozioni non hanno ragione, ma ci sono delle fasi della vita nelle quali ci si trova inevitabilmente ad un bivio. Far scegliere la testa o il cuore, non ci sono delle regole da manuale che possono servire in ogni situazione, ma si potrebbe far uso di consigli utili. L’Oroscopo non è neanche una fonte di certezze assolute, ma è senza dubbio un buon metodo per analizzare al meglio sé stessi.

Ed è iniziando dalla scoperta dei segni mutevoli che conosciamo qualcosa in più sugli amici: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Si tratta dei protagonisti dello Zodiaco che pongono la fine di una stagione, e il segno successivo dà origine alla prossima.

E’ il caso dei Pesci che alla fine del 20 marzo cedono il posto all’Ariete, manifestando ancora una volta la sua complessità. Come quest’ultimo e gli altri presentati pocanzi, abbiamo a che fare con delle Case Celesti che presentano una doppia natura.

Ma non solo, si tratta di individui con la propensione al cambiamento e all’adattamento a nuove situazioni, meno inclini a restare gli stessi. Non per questo hanno la nomea di essere lunatici, ma a volte bisogna andare oltre le etichette. Così, nel bel mezzo di questo passaggio, abbiamo questi due transiti.

La Luna rappresenta la profondità dell’animo, e verte sul segno dei Pesci. Ciò comporta una mancanza di lucidità, dovuta al fatto che si ragiona con uno strumento non fatto per riflettere, cioè le emozioni. Ansie e paure potrebbero condizionare le scelte dei segni.

Mentre Mercurio in Ariete è un passaggio che determina la forza del pensiero e l’energia diretta alla realizzazione dei propri sogni. Con questi moti le Case Celesti si sentiranno in parte confuse, ma alla fine ci saranno dei grandi risultati.

Oroscopo: una rivincita per lo Scorpione!

Abbiamo una triade di segni d’acqua, fatta di Scorpione, Cancro e Pesci! Si tratta di Case Celesti dalla caratteristiche peculiari, il cui elemento principale permette di far manifestare loro in questa fase, una potenza creativa e di adattamento eccezionale, nonostante i problemi. Se sei del Leone sei il prossimo e dovresti analizzare meglio la tua condizione astrologica.

Iniziamo dal più controverso, lo Scorpione. Per quanto tu sia estremamente attento ai dettagli, nella giornata di oggi sarai un grande sognatore. L’amore ti farà vivere delle intense emozioni, anche grazie ai pianeti in gioco che ti rendono intenso e ragionevole al tempo stesso. Questa condizione si riversa in maniera ottimale nel mondo del lavoro. Consigli: potresti non avere sempre ragione, usa l’ingegno per tramutare a tuo favore le situazioni in corso.

Passiamo al Cancro, hai vissuto un cambiamento al lavoro, e adesso sei più deciso che mai a raggiungere i tuoi obiettivi. I Transiti ti pongono le energie giuste per ottenere quello in cui credi, ricorda in amore ti seguire sempre le tue emozioni. Consigli: non temere di sbagliare, pensa che soltanto provando potrai constatare se alcune decisioni sono giuste o meno.

Che dire del segno dei Pesci? Sei il mistico, il caos e la passione, ma sei ancora potenza creativa e d’immaginazione. Usa in amore e al lavoro queste tue doti, è un periodo di passaggio, attraversalo con costanza, prima o poi i risultati arriveranno. Consigli: serenità in arrivo, la Luna ti permette di vivere positivamente le emozioni.

Caro Ariete, è arrivato il momento di fermarsi

Ci tocca fare i conti con tre sfortunati: Capricorno, Vergine e Ariete! Tre segni di terra, ancora terra e fuoco, i quali dovranno fare i conti con delle avversità pesanti. Non abbiate paura di agire, ma siate consapevoli che la strada del periodo è tutta in salita. Al posto successivo c’è il Toro che deve approfondire alcuni aspetti del proprio piano astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Sei sveglio e deciso quanto basta, ma la mancanza di energie si sente, gli Astri in gioco non giovano molto alla tua situazione. Che si tratti di amore o lavoro, sei più fiacco del solito, e questo non è normale da parte tua. Consigli: cerca di ritrovare te stesso nelle piccole cose che ti contraddistinguono, sarà un percorso non facile, ma ce la farai.

Passiamo alla Vergine, pragmatica e decisa, ma senza dubbio delusa. L’amore ti ha tirato un colpo basso, e il lavoro non ti ha soddisfatto abbastanza. Cosa dovrai fare? I transiti non ti donano la splendida forma che ti contraddistingue di solito, ma non devi buttarti giù, specialmente per colpa degli altri. Consigli: non pensare che le cose vanno fatte in un solo modo, si possono sempre cambiare le carte in tavola.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dell’Ariete, il combattente dello Zodiaco è un po’ stanco. La ragione risiede in un moto che lo tiene un po’ sulle spine, la riflessione di Mercurio è necessaria, ma ti porterà del nervosismo. Consigli: non disperarti se al lavoro ci sono delle rogne, vivi al massimo l’amore in questi giorni, avrai delle belle giornate.