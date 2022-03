Test intelligenza: in quale casa si nasconde il fuggitivo?

Il test di oggi metterà alla prova la tua capacità di guardare un’immagine e risolvere un enigma in pochi secondi: dov’è il fuggitivo?

Questo test serve a verificare la tua intelligenza. Sottoponendoti tutti i giorni ad un test del genere, infatti, potrai comprendere fino a dove si può spingere la tua capacità di guardare un’immagine e trovare una soluzione in tempi brevi. Oggi simuleremo una situazione potenzialmente reale e dovrai metterti nei panni di un detective della polizia, alle prese con un fuggitivo.

La situazione è la seguente: c’è stata una rapina in banca. I rapinatori sono fuggiti su mezzi diversi, la polizia ha perso il primo ed è riuscita ad individuare la direzione scelta dal secondo. Una volta perse le tracce del fuggitivo, si rendono conto di trovarsi in una zona residenziale. Il rapinatore è lì, nascosto da qualche parte, ma la polizia non riesce ad individuarlo, nonostante ore di ricerche ed appostamenti.

Guardando l’immagine dall’alto, un detective riesce immediatamente a capire dove si è nascosto il rapinatore. Come ha fatto? Qual è il dettaglio che ha attirato la sua attenzione? Osserva con attenzione l’immagine in alto, il fuggitivo è lì, da qualche parte. Valuta bene ogni dettaglio e poi prova a rispondere dove si è nascosto il rapinatore. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione.

La soluzione del test

Il test di oggi ha messo a dura prova la tua intelligenza. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica ma è soltanto un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Guardando un’immagine, avresti dovuto risolvere l’enigma del fuggitivo. Sei riuscito a farlo o sei qui per scoprire la soluzione? Qualora non avessi trovato la soluzione, non buttarti giù, vuol dire che hai soltanto bisogno di fare pratica.

Il rapinatore si nasconde nella casa A. Il motivo è molto semplice ed il dettaglio più importante è l’auto. C’è un’automobile parcheggiata fuori ognuna delle tre case, soltanto una è girata verso la strada. Il fuggitivo sa di essere braccato dalla polizia, qualora fosse scoperto non potrebbe scappare a marcia indietro. Ecco perché è sicuramente nascosto nella casa A, se fosse scoperto potrebbe immediatamente fuggire con la sua auto.

Hai indovinato o hai sbirciato la soluzione? Seguici per altri divertenti e stimolanti test.