La Royal Family si riunisce: ecco la decisione del Principe Harry

Finalmente oggi è il grande giorno: la Royal Family si riunisce ed è arrivata anche la notizia sulla possibile presenza del Principe Harry

Oggi è un giorno molto importante per la Royal Family britannica. A distanza di quasi un anno dalla sua morte, ci sarà la celebrazione in onore del Principe Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile del 2021, a poche settimane dal suo centesimo compleanno. Un anno fa bisognava rispettare diverse restrizioni a causa del Covid e anche la Royal Family fu costretta a celebrare il funerale con la presenza di trenta persone al massimo.

Oggi la situazione è cambiata ed è in programma una commemorazione che ha attirato a Londra circa 500 persone. È questo, infatti, il numero delle persone che saranno presenti a questo evento pubblico, sicuramente il più importante da quando è iniziata la pandemia mondiale. La messa in memoria del Duca di Edimburgo si terrà oggi a Westminster Abbey. Ovviamente, l’attenzione è tutta sul Principe Harry, il quale ha sciolto la riserva sulla sua presenza.

La decisione del Principe Harry

Alla commemorazione di oggi parteciperanno più di 500 rappresentanti provenienti da moltissimi paesi stranieri. Saranno presenti i reali di Svezia, Olanda Belgio e Spagna, oltre agli esponenti delle forze armate britanniche. A causa dei noti problemi di salute, la presenza della Regina Elisabetta sarà in dubbio fino all’ultimo minuto. Esattamente come quella del Principe Harry.

Salvo sorprese, il marito di Meghan Markle non dovrebbe essere presente a Westminster Abbey. Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, la sua decisione ha spiazzato la Royal Family, ma pare che sia definitiva. Harry non potrà partecipare alla commemorazione di suo nonno anche perché non è stato possibile assegnargli una scorta, quindi non sarebbe stato sicuro arrivare a Londra con una scorta privata. Ma molti pensano che sia solo una scusa.

Non è ancora chiaro se i rapporti tra i Sussex e la Royal Family siano migliorati nell’ultimo periodo, sicuramente la ‘Megxit’ è ancora un grosso motivo di tensione tra le due parti. La Regina Elisabetta dovrà ancora una volta rimandare la conoscenza della piccola Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021. Al momento non è ancora assicurata la presenza dei Sussex in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino, previste per il prossimo giugno.