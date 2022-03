Doppio abbandono all’Isola dei Famosi 2022? La minaccia in diretta

All’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi dovrà fare i conti con un doppio abbandono? I naufraghi hanno vuotato il sacco durante il corso della diretta su canale 5.

L’Isola dei Famosi ha da poco concluso la messa in onda del suo terzo appuntamento di questa edizione 2022 e come al solito non sono mancati i colpi di scena.

Ilary Blasi, infatti, ha dovuto fare i conti con minacce di presunti abbandoni da parte dei concorrenti. In primis è stata Floriana Secondi, che dopo aver perso il televoto voleva tornare a casa rinunciando all’opportunità di poter gareggiare nell’altra Isola, per poi cambiare idea, e subito dopo è stato il turno di Gustavo e Jeremias Rodriguez.

I due, durante il corso delle nomination, hanno manifestato tutto il loro malessere dispiaciuti che il pubblico del piccolo schermo non possano vedere come proseguano realmente le cose in Honduras e minacciando di voler abbandonare il programma.

Gustavo e Jeremias Rodriguez lasceranno l’Isola dei Famosi? Ecco le loro parole durante la diretta con Ilary Blasi su canale 5.

Jeremias e Gustavo Rodriguez verso l’abbandono all’Isola dei Famosi? Lo sfogo in diretta

Durante il momento delle nomination, Ilary Blasi, che poco prima ha dovuto fare i conti con una cocente delusione, si è ritrovata con uno sfogo inaspettato da parte dei Rodriguez.

La coppia formata da parte e figlio non ha ben digerito la vittoria di Nicolas Vaporinis alla prova leader e non hanno potuto fare il suo nome durante la fase delle nomination:

“Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro” ha esordito il fratello di Belen all’Isola dei Famosi senza troppi giri di parole. “Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe” ha ammesso durante il corso del collegamento con la moglie di Francesco Totti.

“Voglio tornare a casa“ ha poi proseguito. “Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono“ ha incalzato la dose. “Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”.

Jeremias e Gustavo Rodriguez lasceranno l’Isola o si tratta semplicemente di uno sfogo dettato dalla rabbia del momento? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.