Matrimonio a prima vista Italia 2022, la decisione finale: Giorgia spiazza tutti

Matrimonio a Prima vista è arrivato alla svolta finale: domani sera tutti collegati su Real Time per scoprire come andrà a finire tra le coppie

Manca poco ormai: domani andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di “Matrimonio a prima vista”. Si tratta dell’ottava, che anche stavolta ha ottenuto un grande successo. L’appuntamento è su Real Time in prima serata, e finalmente scopriremo cosa sarà delle tre coppie “in gara”. Ovviamente il termine è metaforico, visto che si tratta di un docu-reality che racconta l’esperienza di tre coppie che si sposano “al buio”. Celebrano le loro nozze (assolutamente autentiche e con valore legale) il giorno stesso in cui si conoscono, senza mai essersi visti prima.

Dopo il matrimonio parte la conoscenza vera e propria, che si alternerà a dei momenti di confronto e di condivisione delle rispettive esperienze tra le varie coppie. Si parte col classico viaggio di nozze, e poi si passa a un periodo di convivenza di cinque settimane. Al termine, gli sposi decideranno se proseguire nella loro esperienza insieme, o se chiudere la loro relazione “forzata” e procedere con un regolare divorzio.

Matrimonio a Prima vista, attesa per la decisione di Giorgia

Tra le storie che più hanno appassionato il pubblico c’è quella di Giorgia e Gianluca. Il loro è un rapporto tormentato e difficile, e il loro futuro insieme sembra essere in bilico. Eppure, la decisione della ragazza spiazzerà tutti: non vogliamo anticipare nulla con così largo anticipo, ma al di là della decisione sarà interessante seguire il percorso che la ragazza ha fatto. In particolare, si è fatta seguire da un esperto, Andrea Favaretto, col quale si è confidata.

Lo rivela proprio l’account ufficiale di Real Time, che ha pubblicato un post Instagram dove mette un estratto del colloquio della sposa con Favaretto. “Grazie all’aiuto dell’esperto, Giorgia sta provando a lasciare andare la paura e tutte le sue insicurezze per rinascere più forte di prima. Sarà questa la chiave giusta per costruire un futuro con Gianluca?”. Lo scopriremo domani sera…