Damiano David infiamma il web: gioco di lingue proprio con Lei!

Damiano David infiamma il web con una foto inedita: gioco di lingue per il frontman dei Maneskin proprio con Lei!

Damiano David, in attesa di tornare sul palco con i Maneskin, infiamma il web pubblicando una foto in cui si diverte a mostrarsi in dolce compagnia. Con un’atmosfera romantica in una location da sogno in cui gli elementi essenziali sono il cielo e il mare, il frontman dei Maneskin si lascia andare ad un gioco di lingue che ha scatenato immediatamente migliaia di like e commenti.

Molto riservato, Damiano non ama parlare della propria vita privata. Tuttavia, con l’ultimo post pubblicato su Instagram ha deciso di fare un’eccezione regalando ai fan una foto inedita del suo privato che, in breve tempo, è diventata virale.

Damiano David dei Maneskin innamorato: bacio e gioco di lingua su Instagram

Sul palco, Damiano sfoggia la sua vena artistica trasformandosi in un vero animale da palcoscenico e trascinando con la sua energia e quella del basso di Victoria, della chitarra di Thomas e della batteria di Ethan tutto il pubblico dei Maneskin che attende impaziente l’inizio del tour mondiale. Nella vita privata, invece, Damiano è un tranquillo ragazzo di 23 anni che ama trascorrere il tempo con gli amici e con l’amore della sua vita.

Il frontman dei Maneskin, infatti, vive da cinque anni una relazione stabile di cui ha parlato solo recentemente ed oggi, per la prima volta, ha deciso di regalare ai fan una foto romantica, ma allo stesso tempo divertente, della sua vita di coppia.

Il cuore di Damiano dei Maneskin la cui carriera potrebbe subire una svolta inattesa, da cinque anni, batte per la modella ed influencer Giorgia Soleri. Il frontman della band romana ha ufficializzato la relazione solo lo scorso anno, alla vigilia della partecipazione all’Eurovision 2021. Un annuncio che, tuttavia, non ha spiazzato i fan storici dei Maneskin che da tempo avevano intuito la presenza di Giorgia nella vita di Damiano.

Sicuro dell’amore per la fidanzata, David ha deciso di rendere ufficiale il tutto e spesso Giorgia, quando è libera dai propri impegni professionali, segue Damiano in giro per il mondo. Tra i due l’amore e la complicità sono sempre più forti. Sui social, però, al di là di qualche commento che lasciano sotto i rispettivi post, sono sempre molto discreti e riservati.

Oggi, tuttavia, Damiano ha deciso di fare un’eccezione pubblicando sul proprio profilo Instagram la foto che vedete qui in alto. “Ma con te è tutto più divertente“, ha scritto Damiano. “Che coatti”, è stata la risposta ironica e divertente di Giorgia.