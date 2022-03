Uomini e Donne puntata 30/3/22, non se lo aspettava: cocente delusione per la dama

A Uomini e Donne è arrivata in studio una cocente delusione per la dama del Trono Over: questa da parte sua proprio non se lo aspettava!

A Uomini e Donne oggi è andata in onda la delusione una delle protagoniste del Trono Over, ma prima procediamo con calma e vediamo che è successo in studio.

La puntata si è aperta con Tina Cipollari che ha avvisato Pinuccia di aver ricevuto delle lettere da alcuni abitanti di Vigevano che la esaltavano, affermando che lei è la benvenuta e la vorrebbero come testimonial ad alcuni eventi. La dama rimane un po’ stranita da quanto affermando in studio, ma Maria De Filippi nota una certa stranezza nei mittenti di queste lettere ed intuisce che in realtà sono dei falsi in quanto l’opinionista si era preparata il tutto poco prima.

La parola passa a Bruno che sta continuando la sua conoscenza con Vincenza. Lei però rimane sulle sue e lui in un primo momento decide di farla ingelosire con Giovanna e poi accetta la conoscenza di una nuova dama che ha chiamato al programma apposta per conoscerlo.

Vincenza non reagisce bene, ma Gianni Sperti le fa notare che questo succede quando si tra un po’ troppo la corda.

Ida Platano delusa da Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo la segnalazione di Luca Salatino, chiama al centro Alessandro Vicinanza, l’ex di Ida Platano.

Il cavaliere ha ammesso un interesse per Gloria, ma lei ha affermato di non ricambiare a causa di come si è comportato con Ida, e anche per un’altra persona in studio di cui non vuole rivelare il nome. Gianni Sperti sospetta sia Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo, lui ammette. L’opinionista ha fatto centro, ma il cavaliere rivela di non avere alcuna intenzione di voler intralciare il percorso dei ragazzi e per questo motivo ha tutte le intenzioni di farsi da parte.

Ida Platano è delusa da Alessandro, in quanto non si sarebbe mai aspettata una confidenza del genere da parte del giovane cavaliere, ma poco male perché per lei è arrivato un nuovo corteggiatore pronto a conquistare il suo amore.