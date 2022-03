Isola dei Famosi daytime 30/3/22, Carmen Di Pietro allarmata: “Inizio ad avere paura”

All’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro ha rivelato in confessionale di iniziare ad avere paura a causa di alcuni dei suoi compagni di viaggio.

L’Isola dei Famosi è tornato in onda con una nuova edizione, che vede sempre Ilary Blasi al timone del progetto, soltanto da una settimana ma la tensione tra i concorrenti è già alle stelle.

Non è infatti un mistero che la coppia formata da Carmen Di Pietro ed Alessandro non abbia riscosso un certo successo tra i loro compagni di viaggio. Tant’è che ci sono state ben tre nomination e loro ci sono finiti in mezzo tutte le volte, ma gli utenti della rete li hanno sempre premiati, mandandoli avanti durante tutta la messa in onda.

Le condizioni climatiche, oltre che alla fame, non hanno di certo aiutato in quanto la pioggia ha costretto i concorrenti a stare sotto la capanna e l’atteggiamento della coppia ha infastidito Laura Maddaloni, che ha invitato Alessandro, in maniera molto passionale, a sedersi in maniera più consona in quanto lo spazio è stretto e molte persone non riuscivano a ripararsi dalla pioggia.

Laura Maddaloni ha sbottato con Alessandro all’Isola dei Famosi e non è mancata la reazione di mamma Carmen in confessionale.

Carmen Di Pietro preoccupata all’Isola dei Famosi: la confessione spiazza

Carmen Di Pietro non ha apprezzato i modi passionali della moglie di Clemente Russo e in confessionale ha confidato alla regia di iniziare ad avere certi atteggiamenti di certi atteggiamenti.

“Inizio ad avere paura” ha confidato alle telecamere dell’Isola dei Famosi, dove c’è stata la drammatica confessione di Blind, mentre suo figlio Alessandro è di tutt’altro parere in quanto ha ammesso di iniziare a sospettare che considerato le loro vittorie al televoto inizio a preoccupare e non poco tutti gli altri che stanno provando ad eliminarli in tutti i modi.

“Se il pubblico anche questa volta preferisce loro” ha esordito Nicolas Vaporidis. “Vuol dire che preferisce la parte trash e gossipare dell’Isola“ ha concluso amareggiato, mentre parlava con Roberta Morise, senza nascondere di vedere la coppia al di fuori del programma, ma come sempre l’ultima parola spetta sempre al pubblico del piccolo schermo che è sovrano dello show.