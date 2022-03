Dramma all’Isola dei Famosi: il racconto struggente colpisce tutti

Andare oltre la superficie nel mondo dello spettacolo non è semplice, anche perché gli stessi che ne fanno parte a volte si sentono in trappola. Il dramma raccontato all’Isola dei Famosi è una confessione struggente, per cui bisogna saper porvi una certa attenzione.

La bellezza delle testimonianze, sta proprio nel rilascio di parole. Queste sembrano solo termini di un linguaggio convenzionale, ma in realtà sono più pesanti di macigni. E’ qui che il dramma protagonista per una sera del reality L’Isola dei Famosi ha aperto il vaso di Pandora agli eventi che hanno contraddistinto l’esistenza del concorrente in questione. Ascolta e capire, non serve altro per immedesimarsi in una storia sconvolgente.

Rinascere dalle proprie ceneri, non è una cosa da tutti. Un momento ci si sente in cima, un altro nel profondo dello sconforto. Le storie degli isolani stanno piano piano venendo fuori, rivelando dei dettagli inediti, ma senza dubbio che lasciano l’amaro in bocca. Siamo qui, pronti per trattare un argomento non facile, ma di estrema importanza.

L’Isola dei Famosi è anche questo, perché è proprio nelle difficoltà che poi ci si misura con le proprie insicurezze, ed è questo quello che è accaduto al protagonista di oggi, forse sconosciuto per qualcuno.

Ecco le parole che fanno parte di un discorso a dir poco struggente.

Isola dei Famosi: salta fuori la verità del dramma

Tra le tante news non si parla solo di dolori, ci sono anche amori che stanno nascendo e che fanno sognare, quindi possiamo confermare che al reality non manca nulla. Fare il confronto con altre realtà, quali il GF Vip, è scontato, ma la crescita delle share è tutta una sorpresa per la trasmissione. Specialmente quando si toccano argomenti importanti per la società di oggi, e per dei giovani che si sentono tanto maturi quanto fragili. La bellezza sta proprio nel riuscire a raccontare qualcosa che fa stare male, e vivere l’ascesa catartica della ripresa. Si tratta di riprendere in mano le redini della propria vita.

Si tratta di Blind, il cui nome originale è Franco Popi Rujan, un giovane pieno di sogni da realizzare, ma con un passato amaro come il veleno. Nasce a Perugia da genitori romeni, da qui il nome straniero, e vive la sua esistenza con la voglia di raggiungere i propri obiettivi, ma non senza scontrarsi con un male sociale difficile da estirpare.

All’Isola dei Famosi Blind racconta di aver iniziato a fare uso e poi abuso di droghe, a partire dai 15 anni. La strada che stava percorrendo lo aveva portato al baratro, e solo dopo aver toccato il fondo è riuscito a rinascere.

E’ vero che ce l’ha fatta da solo, ma senza la spinta dell’amore di Greta Tigani, fidanzata che lo ha sostenuto nel percorso di ripresa e di rinascita musicale, non avrebbe avuto quell’aiuto in più.

L’amore può salvare, ma sono le persone che decidono di accettare questo sostegno, così naturale e profondo. La fidanzata è stata un grande punto di riferimento, ma ad un certo punto lo ha messo davanti una scelta, ecco le parole:

“Ci conosciamo da sempre, poi ci siamo rivisti al suo diciottesimo compleanno e ci siamo ritrovati. Lei mi ha detto: se vuoi stare con me devi mollare tutto.”

Così, saranno state queste parole, ma ha deciso di intraprendere seriamente la strada della musica. Non è il solo giovane che ha vissuto un dramma profondo in adolescenza, anche la vincitrice del GF Vip porta dietro dei traumi del passato, alcuni li ha vinti con la sua esperienza nel reality, altri sono ancora dei fantasmi ricorrenti.

Quindi, mai giudicare un libro dalla copertina, e il giovane può vantare di un terzo posto nel talent X Factor nel 2020 e di un disco di platino a soli 22 anni. La musica e l’amore sono stati la sua ancora di salvezza, e lui vuole gridarlo a tutto il mondo.