Scoppia l’amore all’Isola dei Famosi 2022? La confessione intima

La confessione intima della naufraga: scoppia l’amore all’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi, quest’anno, è partita con il botto. Per questa edizione, la produzione ha utilizzato una strategia diversa. Ha creato due isole: una in cui i concorrenti gareggiano come singoli e una in cui i naufraghi sono obbligati a stare in coppia.

Ciò sta portando a dinamiche e a scontri diversi. Visti i pochi ascolti dell’anno scorso, era tempo di reinventarsi.

A condurre troviamo sempre la bellissima Ilary Blasi, accompagnata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

La tensione nella Palapa è palpabile, ma una naufraga ha altro a cui pensare. La concorrente fa una confessione intima in diretta e forse sta per scoppiare un nuovo amore all’Isola dei Famosi.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato.

Confessione intima all’Isola dei Famosi: scoppia l’amore?

La confessione in diretta all’Isola dei Famosi è di Estefania Bernal, modella spagnola. La naufraga è interessata al bel brasiliano Roger Baldino ed è ricambiata.

Una amica della modella, presente in nello studio del programma, aveva rivelato che secondo lei era accaduto qualcosa tra i due concorrenti in albergo. La ragazza sa che Estefania riesce a coinvolgersi intimamente solo se c’è un contatto passionale.

Ilary Blasi prende la palla al balzo e chiede a Roger nella puntata di giovedì 24 marzo di scrivere una lettera alla sua amata. Il modella non perde tempo e scrive quello che pensa lanciando poi la bottiglia con il messaggio segreto con la speranza che arrivi alla Bernal e così è accaduto.

Mentre due concorrenti minacciano di abbandonare il gioco in diretta, la regina del gossip Deianira Marzano rivela quanto è accaduto in albergo tra i due naufraghi.

“Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino. Sono stata messa al corrente, come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati insieme. Diciamo che hanno passato del tempo in camera e non per giocare a carta“: rivela l’indiscrezione Deianira.

Ma è arrivato il momento di domandarlo alla diretta interessata. I due concorrenti sono divisi: Estefania è in coppia con Nicola Vaporidis nella Playa Accopiada, mentre Roger è nell’isola dei singoli.

Cicciolina, che si trovava nella seconda isola, si è guadagnata la possibilità di ritornare sulla prima isola e ha deciso di farsi accompagnare dal modello.

Finalmente, la coppia si riunisce e sono palesemente emozionati. La Bernal è contentissima e rivela: “Certo che mi fa piacere che è qui. Mi ha mandato una lettera dove mi diceva che sperava che andassi da lui. Io invece preferivo che lui venisse qui in gioco e così è stato“.

“Che voto gli posso dare da 1 a 10?” viene chiesto alla modella che confessa: “Diciamo 8, perché è bello, carino e simpatico, ma dobbiamo conoscerci meglio. Però sono felice che sia qui“.

Il duro sfogo di Ilary Blasi delusa da una naufraga spiazza tutti, ma lo spettacolo deve continuare.

La conduttrice domanda a Estefania cosa sia successo in albergo e lei fa una confessione intima.

“Prima dell’Isola non ci conoscevamo. Se abbiamo fatto qualcosa in albergo? No, giuro nulla. Ci siamo soltanto conosciuti“: commenta la ragazza.

Il messaggio di Roger per Estefania 😍 #ISOLA PIC.TWITTER.COM/R3WC4PA4OP — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) MARCH 28, 2022

Insomma, prima della partenza per questa avventura non è successo nulla tra Roger e Estefania, ma ancora tutto può accadere. Sta per scoppiare un nuovo amore all’Isola dei Famosi e sono già entrambi molto presi. Chissà come andrà a finire.

Non ci resta che continuare a seguire il reality show