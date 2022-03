Uomini e Donne è il format che accompagna i telespettatori nei pomeriggi di Canale 5. Emozioni, discordie e discussioni sono le protagoniste, ovviamente insieme ai tronisti, troniste e spasimanti. Allora, cos’è successo? Un gesto e una situazione particolare hanno generato non poca tensione, ecco la verità.

Se credete che i personaggi del dating show più amato, Uomini e Donne, mantengano un atteggiamento pacato e riservato davanti le telecamere, vi sbagliate di grosso. I dettagli delle questioni prima o poi saltano fuori, condizione data forse dai sentimenti incontenibili, oppure da marchingegni finemente architettati? Noi siamo pronti per rivelarvi il dietrofront in atto, e la motivazione non è per niente apprezzata.

Tenetevi forte, perché Uomini e Donne ne sa una più del diavolo per fare notizia! La trasmissione in onda ormai da più di vent’anni, è un colosso di Mediaset. Condizione dimostrata dall’alta percentuale di share, e non solo. La notorietà che viene acquisita dai protagonisti si protrae anche su altri canali.

Si tratta proprio dei social media, nei quali i beniamini degli adolescenti, continuano ad ottenere un alto seguito, proprio perché le storie iniziate, o anche quelle finite male, continuano a tenere banco.

Così, dopo quanto accaduto in studio, non potevamo non rivelarvi le ultime novità, le quali sicuramente avranno una certa evoluzione nel tempo.

Uomini e Donne: salta fuori il motivo del dietrofront!

Come se non bastasse, in trasmissione ne succedono di ogni. Infatti, tra esterne e innamoramenti vari, nessuno si sarebbe aspettato il clamoroso rifiuto da parte del tronista, news fresca e inedita. Allora, dato che siamo in tema di scelte, possiamo confermare che la notizia di oggi ha a che fare con un dente avvelenato riferito alla questione. Ecco la motivazione che ha spinto al gesto e al cambiamento di atteggiamento.

Ebbene sì, siamo giunti alla resa dei conti! Qui in scena abbiamo un trio, ma che adesso è proprio un duo. In foto ci sono la bella Valeria Cardone, Matteo Ranieri e Federica Aversano, cioè gli ultimi protagonisti della storia di Uomini e Donne che più sta tenendo sulle spine il pubblico a casa.

Diciamo che qui la scelta è proprio ardua, soprattutto per il fatto che le due ragazze, sono molto amate dai fan, ma lo stesso tronista ha un vero debole per entrambe. Alla fine, dopo averci riflettuto, il giovane sceglie Valeria!

E da qui, ne accadono di ogni. Tra le varie pagine di seguaci e followers, molti hanno criticato il gesto. Dai fan è possibile aspettarsi ciò, ma non dalla diretta interessata, Federica, e dall’amica del format Soraia Ceruti!

Infatti, le due hanno iniziato a condividere la notizia sui social media, approfittando del loro seguito, per parlare male di quanto accaduto e del diretto interessato. Il gesto ha stizzito fortemente la redazione del programma, la quale ha tempestivamente ripreso le due, altrimenti non si spiegherebbe il loro dietrofront nell’eliminare le affermazioni incriminanti!

Insomma, nel programma se ne sentono di ogni, ma questa ha sconvolto tutti. Del resto, la stessa Gemma Galgani è di nuovo al centro di polemiche velenose un ex cavaliere l’ha definita “penosa”! Le discussioni non mancano, ma agire in questo modo non è da apprezzare.

Sia per i commenti, in ogni caso ingiusti, ma anche per il fatto che la questione doveva rimanere segreta fino alla messa in onda, e loro in questo modo hanno divulgato tutto prima del tempo! In attesa di ulteriori sviluppi, che ci saranno, restiamo aggiornati pe rle prossime vicende.