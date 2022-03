The Flight Attendant, le 5 curiosità che non conoscevi

The Flight Attendant (L’assistente di volo in italiano) è una serie tv che ha visto la definitiva consacrazione di Kaley Cuoco. Ecco 5 curiosità su questo show

The Flight Attendant (L’assistente di volo in italiano) è una serie televisiva statunitense, prodotta da HBO Max nel 2020. La protagonista principale di questa serie è Kaley Cuoco, già vista in The Big Bang Theory nel ruolo di Penny. Il debutto statunitense dello show è avvenuto il 26 novembre 2020, mentre la messa in onda italiana è partita il 1° luglio 2021 su Sky Serie.

Sul profilo Instagram di Kaley Cuoco è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulle riprese della serie, arrivata ormai alla seconda stagione. Il secondo atto della serie dovrebbe andare in onda nel prossimo autunno negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia sarà necessario attendere l’inizio del 2023 per guardare gli episodi inediti. La serie narra le vicende di Cassie, assistente di volo con il gomito alto che viene coinvolta in un caso di omicidio.

L’interpretazione di Kaley Cuoco è stata molto apprezzata dai fan, abituata a vederla nei panni di Penny in The Big Bang Theory dal 2007 al 2019. Questo ruolo è completamente diverso ma l’attrice statunitense ha ottenuto complimenti da tutti. Oggi potrai conoscere alcune curiosità su The Flight Attendant. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

5 curiosità su The Flight Attendant

Tutto è iniziato grazie a Kaley Cuoco: la produzione di The Flight Attendant è nata da un’idea di Kaley Cuoco. L’attrice statunitense ha notato casualmente su Amazon la copertina di un libro che ritraeva una donna che le somigliava, una hostess chiamata Cassie. Dopo aver letto la sinossi del libro, ha immediatamente contattato il suo team di lavoro per acquisire i diritti del libro. Successivamente è nata la serie televisiva. Il libro è intitolato ‘Prima che lo facesse Reese Witherspoon’.