Oroscopo 30 marzo 2022: rinascita per il Cancro, ricaduta per lo Scorpione

Non ci sono dubbi, l’Oroscopo di oggi ci racconta una lezione molto importante. Si tratta di imparare a fare un gesto, o meglio di porre in essere una decisione difficile, ma che può preservare la tranquillità delle persone. Vuol dire lasciar andare ciò che fa male e nuoce e alla felicità. La Luna Calante è il transito in gioco.

Così, tra gli Astri e le Stelle, oggi abbiamo a che fare con questa Luna Calante. Si tratta di una condizione del Satellite più amato di sempre, il quale però pone una condizione particolare, di cui solo pochi impareranno la lezione. Come sempre, l’Oroscopo di Instanews si prepara a fornire dei consigli e delle dritte ai fortunati e non, con l’intenzione di chiudere positivamente il mese.

Benvenuti al consueto appuntamento con l’Oroscopo di Instanews, la bellezza del firmamento lascia senza parole. Osserviamo con attenzione quanto c’è da scoprire nell’immensità del manto stellato, con la consapevolezza che non abbiamo delle leggi assolute per affrontare le avversità della vita, ma analisi profonde.

Non abbiamo certezze incrollabili, ma consigli e visioni del mondo che possono migliorare le giornate. Innanzitutto, si sta per concludere il mese dell’azione, marzo. A gennaio abbiamo riflettuto, mentre a febbraio abbiamo avuto maggiori chiarezze, al momento sono state poste le basi per grandi progetti.

Così, in queste piccole costruzioni realizzate dagli stessi, subentra la Luna Calante, protagonista del transito di oggi. La sua posizione è nel segno dei Pesci, il quale non è molto fortunato, ma vive una fase altalenante. Condizione data dal fatto che c’è un vero rilascio di energie, le quali permettono di mettere da parte ciò che non va.

Che si tratti di amore, lavoro o qualsiasi altro argomento, bisogna imparare a lasciar andare ciò che non va. Le persone non si forzano, le situazioni non si controllano a puntino, e la vita va per come deve andare, a volte dobbiamo solo accettare ciò che non possiamo modificare.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati vivranno questa condizione.

Oroscopo: una vera rinascita per il Cancro!

Strano a dirsi, ma veritiero, il Cancro è alla stelle nonostante il transito! Stessa cosa per il Sagittario e i Gemelli. Si tratta di tre segni d’acqua, fuoco e aria, i quali riusciranno a consolidare le loro energie verso i sogni nel cassetto, e non solo. L’amore giocherà dei passi importanti, mentre al lavoro ci saranno buone soddisfazioni. Se sei della Bilancia sei il prossimo e devi approfondire degli aspetti del tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Cancro, sensibile e incompreso, sta vivendo delle emozioni che non comprende. Nel tuo caso la Luna Calante ti farà comprendere cos’è che davvero desideri in amore, dato che c’è qualcosa che non va, e tu ti ostini a farla andare, nonostante il malessere. Al lavoro ci sono buoni propositi. Consigli: metti davanti le tue emozioni, smettila di metterle da parte.

Passiamo all’ottimista dello Zodiaco, il Sagittario. Il lavoro è la tua più grande fonte di soddisfazione, è arrivata una notizia bomba, e tu devi coglierla al volo! Metti da parte le tue paure, avrai l’amore vero al tuo fianco. Consigli: la Luna Calante ti donerà energia per mettere da parte le insicurezze, agisci perché il treno passa una volta sola.

Che dire dei Gemelli? Lunatici e curiosi, sono pronti a modificare alcuni aspetti importanti che li contraddistinguono. L’amore andrà benissimo, e al lavoro ci sarà una soddisfazione in arrivo. La Luna Calante vi farà mettere da parte alcuni malumori, procedendo verso la strada della serenità. Consigli: curate voi stessi, sia nel corpo che nell’anima.

Niente di bello per lo Scorpione, ci vuole una tregua

Come se gli altri giorni non fossero già stati pesanti, la discesa continua per: Vergine, Capricorno e Scorpione. Si tratta di tre segni di terra, ancora terra e acqua, dove avete lasciato le energie? Il transito vi butta un po’ giù, ma ascoltate queste dritte per risollevare in parte il vostro morale. Sei dei Pesci sei il prossimo e ti conviene approfondire alcuni elementi che ti riguardano nel piano astrologico.

Iniziamo dalla Vergine, pragmatica e selettiva, in amore non riesci proprio a lasciare andare. La Luna Calante è più azzeccata che mai nel tuo caso! Ci metti molto a scegliere un partener, ma quando lo fai, è difficile farti cambiare strada anche se ti farà soffrire. Al lavoro poco entusiasmo. Consigli: devi assolutamente cambiare qualcosa, è il primo passo per non sopportare più la tristezza causata da chi non ti ha amato abbastanza.

Passiamo all’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Fermo nelle tue idee, avrai degli scontri sia sul piano lavorativo che amoroso. La condizione è data dal fatto che la pazienza mancherà, e il transito dovrebbe farti lasciar perdere le questioni più scoccianti, ma è impossibile. Consigli: prova a rilassarti passando del tempo con le persone che ami e che più ti stanno a cuore, vedrai ne avrai giovamento.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dello Scorpione, l’enigmatico è senza energie intellettive, le più potenti. Proprio per questo al lavoro qualsiasi cosa ti irriterà, mentre sul piano amore, soffrirai non poco. Consigli: la Luna Calante dovrebbe aiutarti a mettere da parte il rancore, ma questo dipende soprattutto dalla tua volontà a vivere sereno e a non portare avanti ulteriori conflitti.