Test intelligenza: sei un vero genio se riesci a trovare l’oro

Dove si trova l’oro? Questo test ti permettere di scegliere tra tre opzioni. Soltanto una è corretta, quale? Mettiti alla prova e dai la risposta corretta

La ricerca dell’oro è un’attività che ha sempre appassionato l’essere umano. Si tratta di una passione molto antica ma oggi non vogliamo parlarti di un tutorial su come cercare l’oro e diventare ricco. Purtroppo dovrai accontentarti di un test di intelligenza. Non diventerai ricco ma terrai il tuo cervello attivo ed in allenamento. Sembra poco, ma non è così. Avere un’attività cerebrale ottimale può permetterti di raggiungere grandi traguardi nella vita. Magari potresti trovare l’oro!

Guarda con attenzione l’immagine in alto: ci sono tre forzieri. Due sono vuoti, mentre uno nasconde l’oro. Hai a disposizione alcuni suggerimenti per aprire il forziere giusto:

l’oro non si trova nel forziere numero 2;

l’oro si trova nel forziere numero 1 o 3;

l’oro non si trova nel forziere numero 3.

Soltanto due di questi suggerimenti sono veri, l’altro è falso. Ragiona con calma, individua il suggerimento che potrà farti trovare l’oro e poi rispondi. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione.

La soluzione del test

Attraverso questo test abbiamo provato a stimolare la tua intelligenza. Ti abbiamo chiesto di guardare un’immagine e di trovare una soluzione, possibilmente in tempi brevi. Questo test di logica e ragionamento non ha alcun fondamento scientifico. In realtà è soltanto una scusa per permettere alle nostre lettrici e ai nostri lettori di prendersi qualche minuto di pausa, rilassandosi in attesa di rituffarsi nella routine di tutti i giorni.

Sicuramente, la parte più complicata del test è quella di stabilire quali dei tre suggerimenti possano risultare utile. Soltanto due dei tre suggerimenti sono vero, l’altro è inserito solo per ingannarti. Quale? Il primo, perché è l’unico che ti costringerebbe a tirare ad indovinare, cosa che non accade mai nei test di logica. I suggerimenti reali sono gli altri due, dunque.

Uno dei due suggerimenti ti porterebbe a scegliere tra il primo e il terzo forziere ma noi sappiamo che, come ci indica l’ultimo suggerimento, che non si trova nel terzo. Per esclusione, l’oro si trova nel primo forziere. Speriamo che tu sia riuscito a dare la risposta senza sbirciare la soluzione.