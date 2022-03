Meghan Markle sta per sorprendere tutti ancora una volta. Ecco tutte le novità sconvolgenti che riguardano la Duchessa di Sussex

Meghan Markle è sicuramente uno dei personaggi più controversi della Royal Family. L’ex attrice statunitense ha sempre attirato le luci dei riflettori dei media, sin da quando ha iniziato la sua storia d’amore con il Principe Harry. Dopo il fidanzamento ufficiale, arrivato il 27 novembre 2017, la duchessa ha iniziato ad essere molto amata dal popolo britannico, scavalcando spesso la Regina Elisabetta nei sondaggi.

Dopo il matrimonio, avvenuto il 19 maggio 2018, Meghan ha iniziato ad avere una popolarità altissima, anche grazie alle battaglie a favore delle classi più povere che ha sempre condotto. Poi è cambiato qualcosa: all’inizio del 2020, poco prima dell’arrivo della pandemia mondiale, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Royal Family per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Quella decisione non è mai stata accettata fino in fondo dal popolo inglese, che ha sempre accusato l’ex protagonista di Suits di aver plagiato il marito. Da quel momento, il suo rapporto con l’Inghilterra ha avuto degli alti e bassi. Adesso Meghan ha annunciato importanti novità e, come sempre, la sua decisione sta facendo discutere molto. Scopriamo insieme cosa sta per combinare Meghan Markle.

Meghan Markle, in arrivo il podcast contro gli stereotipi sulle donne

Si chiama Archetypes ed è il nuovo podcast di Meghan Markle contro gli stereotipi sulle donne. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale ma la produzione arriverà sicuramente la prossima estate su Spotify. Finalmente la duchessa torna a pubblicare qualcosa sul colosso streaming svedese, soprattutto dopo le feroci polemiche degli ultimi tempi.

La duchessa ha annunciato che Archetypes è un podcast che analizzerà “le etichette con le quali le donne devono fare i conti”. La produzione si soffermerà sulle origini degli stereotipi sulle donne anche grazie all’intervento di alcuni storici. Si tratta di un tema molto caro all’ex stella di Hollywood, che promette toni accesi e grandi battaglie contro coloro che ostacolano la libertà della donna nel terzo millennio.

L’ultimo podcast pubblicato da Meghan Markle risale al dicembre 2020. La scarsa produttività dei Sussex e alcune polemiche sulla pubblicazione di contenuti no-vax avevano fatto credere ad una rescissione del ricchissimo contratto con Spotify. Evidentemente non è stato così: “Amiamo il podcasting perché ci ricorda di fermarci un momento per ascoltare”, avevano dichiarato Harry e Meghan tempo fa. È probabile che arrivi un altro podcast in coppia entro la fine del 2022.