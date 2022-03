Coppia del GF Vip 6 si dice addio? Lui sbotta sui social

Il GF Vip ha dato vita a numerose coppie, ma la vita reale le ha già separate? L’ex gieffino sui social ha fatto chiarezza rivelando tutta la verità sul suo rapporto con Lei!

Il GF Vip, durante il corso di questa sesta edizione condotta da Alfonso Signorini, ha dato vita a numerose coppie a cui il pubblico del piccolo schermo si è affezionato e non poco. Per questo motivo, una volta finita l’esperienza su canale 5, è curioso di sapere come procedono le cose nella vita reale.

Alcune si espongono molto sui social, vivendo tutto in condivisione con i propri fedeli sostenitori, altri invece sono molto più introversi e per questo motivo non mancano le domande in merito al loro rapporto di coppia. C’è chi ad esempio si chiede se Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme stiano ancora insieme, considerando che non li si vede più così spesso insieme.

A vuotare il sacco è stato proprio l’imprenditore napoletano che sui social ha svelato come procede la loro relazione dopo la fine del GF Vip.

Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio su Federica Calemme dopo il GF Vip

Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è venuta a chiarire un’amicizia che ha fatto discutere, Gianmaria e Federica si sono ritrovati al centro della cronaca rosa poiché in molti si sono convinti che la loro relazione sia già arrivata al capolinea, ma qual è la verità?

A fare chiarezza ci ha risposto lui: “Vi assicuro che se le cose non dovessero più andare bene o dovessimo fare delle scelte differenti per una ragione o per l’altra sicuramente saremo noi i primi a dirlo, ma finché non sarà così, finché nulla uscirà da nostre parole, vorrà dire che ogni volta la risposta alla vostra domanda ‘come sta andando con Fede’ sarà sempre la medesima… e cioè ‘Bene, benissimo’” ha dichiarato, affermando che le cose tra loro proseguono a gonfie vele ma che sono semplicemente due persone che non amano condividere ogni secondo della loro vita sui social e per questo motivo non compaiono sempre insieme sui rispettivi canali.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dopo il GF Vip sono più innamorati che mai.