Emma Marrone, 12 anni fa il trionfo ad Amici: ecco com’era, foto

Emma Marrone, dodici anni fa trionfava al serale di Amici: oggi è una delle cantanti italiane più amate, ma ricordate com’era? Foto!

Sono passati esattamente 12 anni dal 29 marzo 2010 giorno in cui Emma Marrone, dopo un percorso straordinario ricco di emozioni, lacrime di gioia, ma anche di delusioni, trionfò vincendo la nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Un trionfo che ha dato ufficialmente il via alla straordinaria carriera di Emma che, anno dopo anno, ha realizzato alcuni dei suoi sogni professionali portando a casa successi, premi e riconoscimenti importanti.

Il 29 marzo 2010 è una data che resterà per sempre nel cuore di Emma che, oggi, nel giorno del dodicesimo anniversario del trionfo che le ha cambiato la vita, ha condiviso un ricordo di quel giorno regalando ai fan una foto della Emma di dodici anni fa.

Emma Marrone, la foto del passato emoziona i fan

Nonostante siano trascorsi dodici anni dal trionfo ad Amici, nonostante ci siano stati tanti successi, sia musicali che cinematografi, Emma Marrone non è mai cambiata. Oggi, come dodici anni fa, la cantante salentina è la ragazza piena di valori e principi, legati alla propria famiglia e che sogna di trovare il grande amore. Se, dunque, caratterialmente, Emma è rimasta sostanzialmente la stessa riuscendo, tuttavia, ad acquisire maggiore forza e sicurezza in se stessa, fisicamente, nel corso degli anni, si è divertita molto a giocare con il look.

Non sono cambiati solo gli outfit della cantante salentina, ma anche il modo di portare i capelli. Giunta nello studio di Amici con un caschetto biondo e mosso, nel corso degli anni, ha sfoggiato un caschetto liscio, ma anche tagli cortissimi e capelli anche lunghi, ma com’era la cantante salentina quando ha trionfato ad Amici?

Emma, quando è stata eletta la vincitrice della nona edizione di Amici a cui ha partecipato anche Stefano De Martino pizzicato con la donna della sua vita, sfoggiava il look che vedete qui in alto.

La foto è stata pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram dalla stessa Emma che, non solo ha voluto ricordare la vittoria ad Amici, ma ha voluto ringraziare anche tutti i fan che, da dodici anni, non l’hanno mai lasciata sola sostenendola in tutte le scelte personali e professionali anche quando si è mostrata in una versione inedita.

“12 anni fa e ancora tanto da fare” – scrive Emma ricordando quel magico 29 marzo 2010. “Grazie a tutte le persone che da anni amano me e la mia musica. Siete tutti nel mio cuore”, ha concluso.