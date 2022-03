La dichiarazione di Stefano De Martino che spiazza tutti: il ballerino papà bis?

Stefano De Martino è divenuto famoso dopo la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi come ballerino.

Il ragazzo, dopo la conclusione del talent show, ha preso una strada diversa: quella della conduzione.

Ogni anno, Stefano guadagna sempre più sicurezza in questo nuovo campo, fino ad arrivare alla presentazione di programmi in solitario. De Martino è veramente bello e bravo.

Ma ecco che rivela una dichiarazione spiazzante. Stefano sarà presto papà bis?

Scopriamolo insieme!

La dichiarazione di Stefano De Martino: papà bis?

Stefano De Martino, ballerino e conduttore, viene invitato da Mara Venier a Domenica In per fare un’intervista. Per questa occasione, il ragazzo fa una dichiarazione spiazzante, ma partiamo dal principio.

De Martino è già padre dell’ormai non così piccolo Santiago. Il bimbo ha otto anni e Stefano divenne genitore assieme a Belen Rodríguez quando aveva solo 26 anni.

Sposatosi con la modella nel nel 2013, la coppia si separa dopo due anni.

Dopo la prima quarantena obbligatoria, nel 2019 i due tornano insieme. “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere. Non abbiamo più voglia di litigare” rivela il conduttore in merito al suo ritorno con Belen: “Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e ora vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni“.

Nemmeno un anno dopo da questa intervista e la modella e Stefano si lasciano definitivamente mantenendo comunque un buon rapporto per il piccolo Santiago.

Belen ritrova l’amore con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, anche se esce alo scoperto un retroscena inedito con De Martino.

La modella diviene nuovamente mamma grazie ad Antonino, da cui ha una figlia, Luna Marì. Poco dopo la nascita della piccola, la storia d’amore finisce, ma la modella non perde tempo.

Dalle ultime indiscrezione sembra proprio che sia tornato del tenero tra Stefano e la Rodríguez. Se prima il ballerino rivelò di sentirsi solo il “fidanzato di Belen“, adesso sa il fatto suo e si è fatto un nome nel mondo dello spettacolo.

Forse proprio questo lo ha aiutato nel riprovarci con la modella, anche se viene beccato a baciare un’altra donna.

Nonostante ancora nessuno dei due abbia confermato o smentito il loro riavvicinamento, il portale di gossip Dagospia rivela ciò: “Un amore forte, profondo, intenso” che resiste “all’orgoglio, alle corna e alle pubbliche pressioni“.

Ma torniamo a noi e all’incontro con Mara Venier a Domenica In. La conduttrice vuole sapere come sia il rapporto dell’ex ballerino con suo figlio Santiago e rivela che ha un sogno: diventare papà bis?

“L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile. Quando diventi padre capisce quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto poco si ricambia l’amore dei genitori” commenta il ragazzo.

“Oggi non riesco ad immagina la mia vita senza mio figlio” continua Stefano. Mara domanda poi se si sente pronto per allargare la famiglia e il conduttore non ha dubbi:

“Avendo già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto“.

Sia Belen Rodríguez che Stefano De Martino la pensano ugualmente: vogliono una famiglia numerosa. Questo ritorno di fiamma potrebbe portare il ballerino a divenire papà bis e da quanto rivela nella sua dichiarazione, questa opzione non la disdegnerebbe affatto.

Chi vivrà vedrà…