Manuel Bortuzzo: “La prima notte con Lulù senza telecamere”

Manuel Bortuzzo racconta i primi giorni di convivenza con Lulù Selassiè e la prima notte con la fidanzata senza telecamere.

Dopo essersi innamorati sotto le luci delle telecamere vivendo l’inizio del loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip dov’erano spiati ventiquattro ore su ventiquattro, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno vivendo il loro amore senza telecamere nell’intimità della loro casa dove hanno iniziato ufficialmente a convivere.

Innamorato, sereno e felice di poter finalmente vivere la propria vita con Lulù al suo fianco, Manuel ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Nuovo Tv raccontando anche i dettagli della prima notte vissuta con la dolce principessa etiope senza telecamere. Quello di Manuel e Lulù è un amore vero, puro e sincero che ha trionfato dopo vari alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi due volte. Il sentimento, però, è stato più forte di tutto ed oggi il nuotatore e la principessa non potrebbero essere più felici.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la prima notte insieme e il sogno di un figlio

Per accogliere Lulù e cominciare una vita con lei, Manuel ha rivoluzionato il suo appartamento di Roma che, oggi, è diventata la casa di Manuel e Lulù. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Lulù è andata a vivere con Manuel non staccandosi mai. Solo per un impegno di lavoro della Selassiè a Napoli, la coppia ha dovuto dividersi per un paio di giorni come è stato spiegato in diretta durante l’Isola Party.

Dopo essere stati lontani cinquanta giorni, chiusa la parentesi del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù hanno trascorso la prima notte insieme senza telecamere, ma com’è andata?

“Tutto bene (ride ndr). Ma non avevamo dubbi, tra noi è molto bello in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”, ha spiegato Bortuzzo a Nuovo Tv. Manuel e Lulù non hanno dubbi su quello che sarà il loro futuro insieme. Oltre a voler realizzare i sogni professionali, ciascuno nel proprio campo, i due innamorati sognano una famiglia. A tal proposito, Manuel ha raccontato che, prima d’incontrare Lulù, non aveva mai pensato ad un figlio. Con Lulù al suo fianco, però, tutto è cambiato.

“Quando sarà il momento non ci penseremo su due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non mi aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi“, ha spiegato Manuel che aveva già parlato della sua intimità con Alfonso Signorini.

Manuel, inoltre, ha spiegato che Lulù riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione e che, sicuramente, riuscirà ad aiutarlo qualora dovessero presentarsi delle difficoltà. Infine, ha svelato che il disordine è il difetto della sua dolce fidanzata.