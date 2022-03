Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi: la foto che fa impazzire tutti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno smentito la crisi con uno scatto che ha mandato in tilt gli utenti della rete. I due sono più innamorati che mai e pronti a fare sul serio!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza durante la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove lui si è classificato al secondo posto, e da quel momento non si sono più separati diventando una coppia a tutti gli effetti.

I due sono amatissimi dagli utenti della rete che hanno potuto sognare grazie alla loro bellissima storia d’amore, ma da qualche tempo a questa parte sul web si è iniziata a parlare di una possibile crisi che si sarebbe abbattuta sui giovani, rendendoli più distanti che mai, ma questa indiscrezione corrisponde davvero alla realtà dei fatti o si tratta di gossip infondato?

Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio su Giulia Salemi, mandando in tilt gli utenti della rete con una sola fotografia.

Pierpaolo Pretelli smentisce la crisi con Giulia Salemi: la foto mette tutti a tacere

Pierpaolo Pretelli, che di recente si è lasciato andare ad un’inedita confessione su Elisabetta Gregoraci, ha scelto di mettere a tacere il gossip sulla sua relazione con Giulia Salemi facendo parlare con i fatti.

Per questo motivo ha pubblicato la foto che trovate poco più in alto, mostrando ai loro fedeli sostenitori come stanno realmente le cose tra lui e la sua compagna, spegnendo tutte le false indiscrezioni che li vedrebbero affrontare un profondo periodo di crisi: “Eh già… siamo ancora qua! ❤️” ha scritto lui, dando una maggiore conferma di come stanno andando realmente le cose tra loro.

La nuova foto di Pierpaolo e Giulia su Instagram ha mandato in tilt i loro fedeli sostenitori che sono più contenti che mai di sapere che i loro beniamini sono più innamorati che mai e che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi andare la loro storia alle spalle ma di proseguire il cammino della vita insieme.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno smentito la crisi di coppia e insieme appaiono più radiosi e belli che mai.