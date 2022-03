Ultima Fermata anticipazioni: la verità social di Adryana Seredova

I trascorsi Adryana Seredova e il suo ex, protagonisti della prima puntata di Ultima Fermata, hanno scavato un solco troppo grande da colmare

Anche se non ha fatto il pieno di ascolti, la prima puntata di “Ultima Fermata” è andata. Il nuovo dating show di Canale 5 ricalca quasi in pieno il concetto di “Temptation Island”, con coppie in piena crisi che provano a darsi un’ultima possibilità in base a una sorta di “resa dei conti” prima di far pace o di dirsi addio. Una delle storie viste nella prima puntata riguarda Jonatan Rosati e Adryana Seredova, che sono stati tra i protagonisti del debutto con Simona Ventura alla conduzione.

La loro storia è già finita, e quando hanno preso parte alle registrazioni non stavamo ormai più assieme. Sarebbe questo il sospetto che è montato sui social, perché qualcuno è andato a curiosare nei profili social dei due ragazzi. Sarebbero stati trovati degli indizi che confermerebbero che i due si sono già lasciati (anche da tempo) e che quindi il loro status di “coppia” (seppur in crisi) non avrebbe più motivo di esistere.

Ultima Fermata, tutta la verità arriva sui social

A fare chiarezza è stata lei: la 32enne ha pubblicato diverse storie su Instagram che potrebbero aiutare a fare chiarezza. Non c’è alcuna traccia di Jonatan, anche se lei chiede alla madre (che purtroppo non c’è più) di darle coraggio. E poi una confessione misteriosa: “Presto capirete tutto”. Ma cosa sta succedendo? A quanto pare la Seredova ha fatto di tutto per dimostrare di essere cambiata e di voler mettere un freno alla sua gelosia, mentre lui ha avuto il coraggio di affrontare i problemi che aveva.

I due si sono confrontati, lei è stata molto male ma ha deciso di chiudere la loro storia. Ad oggi sembrano ancora separati, e lei ha pubblicato delle storie in cui chiede perdono al suo ex fidanzato. In ogni caso sono arrivati chiarimenti, che spiegano come i due al momento della registrazione erano ancora insieme, seppur in piena crisi. Insomma, “Ultima fermata” è stato davvero il tentativo limite per sistemare la loro storia.