Rompicapo visivo: quante teste ci sono nell’albero? E’ impossibile!

Benvenuti al consueto appuntamento con gli indovinelli di Instanews. Il rompicapo di oggi ha a che fare con delle teste su un albero! La foto ha dell’incredibile, ma risolverlo è divertente. Affrontare delle sfide interessanti rende più attivi e vigili, specialmente quando si tratta di mettersi in gioco.

Non ci vogliono chissà quali doti per risolvere un rompicapo. A volte, quello che più serve, è avere buon occhio e spirito d’iniziativa. Anche perché accettare le sfide non è da tutti, solo pochi sono in grado di vedere quante teste ci sono nell’albero! E’ davvero assurdo, ma non ci sono scuse: una sfida o si accetta, o no! Nel tuo caso che vuoi fare? Se scorri l’articolo ti darò la risposta, ma se lo farai prima di aver risolto il gioco in meno di un minuto, l’avrà vinta io.

Siamo giunti al consueto appuntamento con i rompicapo, sei pronto per sfregare le tue meningi per trovare tutte le teste sull’albero? Non ti serve fare calcoli oppure andare ad indagare chissà dove. Dovrai metterti in gioco, e in meno di un minuto, trovare il numero esatto di testoline. E’ chiaro che alcune sono palesemente evidenti, ma il tempo scorre.

Tra le difficoltà, certamente avere i “secondi contati” non può che rendere la sfida avvincente e intrigante. Diciamo che, se avessi più di un minuto, non avresti problemi. Ma quando restano pochissimi secondi, ecco che la sfida diventa ardua.

Allora, ci sei riuscito da solo, oppure stai già sbirciando?

Rompicapo visivo: ecco quante teste ci sono, soluzione!

Nell’immagine sono state cerchiate con colori diversi per evitare qualsiasi confusione. Le teste del rompicapo di oggi, sono in tutto 10!

Chi l’avrebbe mai detto che in un albero così piccolo ne sarebbero spuntate così tante? La verità è che per risolvere degli enigmi del genere nel minor tempo possibile, bisogna studiare a fondo l’immagine. Come? Delineando quelli che sono i tratti anomali.

Insomma, se ti è piaciuta la sfida, ci vediamo al prossimo rompicapo!