Incidente all’Isola dei Famosi 2022: sotto’osservazione dopo una prova del fuoco ustionante: ancora una volta concorrenti messi sotto stress

L’Isola dei Famosi è partita “col botto”. Un’edizione all’insegna dell’ironia, che sta avendo subito un grande successo. L’avventura è iniziata da pochi giorni, ma nel reality di Canale 5 sta già succedendo di tutto. Ad esempio, a mettere maggiormente in difficoltà i concorrenti sull’isola non è solo la fame e le difficili condizioni ambientali, ma anche le complicate prove ai quali si sottopongono. Una delle più “temute” è certamente quella del fuoco.

Si tratta di un “classico” dell’Isola e prevede che in concorrenti provano a resistere il più possibile vicino alle fiamme mentre queste si avvicinano lentamente. Una prova molto rischiosa, che in più occasioni a portato anche a degli incidenti. A farne le spese è la coraggiosa Patrizia Bonetti, che nella puntata di giovedì scorso si è sottoposta alla prova rischiando grosso. Pur di resistere il più possibile vicino alle fiamme ha riportato delle scottature non da poco, che l’hanno costretta alle cure dei medici.

Isola dei Famosi, la terribile disavventura della neo concorrente

Patrizia ha poi abbandonato la puntata, con la comprensibile preoccupazione dei familiari e del pubblico. Tra l’altro, la Bonetti era tra le ultime arrivate, visto che è sbarcata successivamente agli altri. Con lei Blind e Roberta Morise. I tre sono stati sottoposti all’immancabile televoto per decidere chi di loro meritasse di restare. Ha vinto Blind, con le altre due concorrenti che si sono dovute “affrontare” nella suddetta prova del fuoco. Le due donne hanno dato vita a una lotta impressionante, visto che entrambe hanno superato il record storico di 5.50 minuti di resistenza.

A vincere è stata la Morise, con la Bonetti che è finita eliminata e che ci ha rimesso anche dal punto di vista fisico. La Bonetti non si è vista nella terza puntata, ma il pubblico ha scoperto che non è stata eliminata. La sua assenza è temporanea e a partire da domani dovrebbe tornare regolarmente in gara.