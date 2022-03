Isola dei Famosi daytime 29/03/2022, la spiegazione non regge: il naufrago è alle strette

All’Isola dei Famosi la spiegazione del concorrente non ha convinto i suoi compagni di viaggio: ora è alle strette.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime. L’appuntamento di oggi, che viene dopo la prima diretta della settimana con Ilary Blasi, è in compagnia di Alvin pronto a rivelare ai fedeli telespettatori di canale 5 che cos’è successo nelle scorse ore in Honduras dove i colpi di scena sono ormai diventati all’ordine del giorno.

Per una coppia che va, quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila che hanno perso il televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro, all’Isola Sgamada, c’è chi ritorna. Parliamo di Ilona Staller e Roger. Lei, dopo essere stata eletta leader del suo gruppo, ha avuto la possibilità di poter tornare in gara ed ha portato in dono ai suoi compagni di viaggio il fuoco. Anche se questo durerà soltanto 24 ore.

Non durerà così poco invece la delusione di Clemente Russo e sua moglie. I due sono stati mandati al televoto da Nicolas Vaporinis, nuovo leader di questo settimana, che ha confidato di voleri mandare in sfida con Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, per la terza volta in nomination, perché sono i più forti e prova tanta stima per loro.

Nicolas Vaporinis delude Clemente Russo e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi

Clemente Russo e Laura Maddaloni non hanno affatto reagito bene, in quanto trovano che la motivazione data dal loro compagno di viaggio durante la scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, dove una coppia ha minacciato di abbandonare il programma, non corrisponda alla realtà dei fatti poiché dal loro punto di vista ha semplicemente adottato una strategia per eliminare i concorrenti più forti del programma per spianarsi la strada.

Chi invece si gode questa nuova opportunità è Floriana Secondi, felice di poter proseguire con il suo percorso in solitudine e non in coppia con Antonio Zequila. Questa volta è convinta che le cose andranno per il meglio è che riuscirà a far comprendere al pubblico del piccolo schermo degli italiani di che pasta è fatta.